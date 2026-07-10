Co z Kylianem Mbappe? Didier Deschamps komentuje! "Nie mieliśmy wątpliwości"

Piłka nożna

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps powiedział, że ani przez moment nie było w drużynie zwątpienia w awans do półfinału mundialu, nawet po zmarnowanym przez Kyliana Mbappe rzucie karnym. „Trójkolorowi” pokonali w czwartek Maroko 2:0.

Piłkarz Kylian Mbappe w białej koszulce z numerem 10 na tle innych zawodników, obok zdjęcie selekcjonera Didiera Deschampsa.
fot. PAP/EPA
Kylian Mbappe zdobywa ósmego gola na turnieju, Francja pokonuje Maroko

Mbappe nie wykorzystał „jedenastki” w pierwszej połowie, ale w 60. minucie zrehabilitował się, strzelając efektownego gola na 1:0. To jego ósme trafienie w tym turnieju. Krótko później wynik ustalił - również precyzyjnym uderzeniem z dystansu - Ousmane Dembele.

 

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- Brakowało nam skuteczności w pierwszej części, a bramkarz rywali obronił rzut karny. Stworzyliśmy też kilka innych okazji, lecz w żadnym momencie nie mieliśmy wątpliwości. Zwłaszcza Kylian - podkreślił Deschamps na konferencji prasowej.

 

Francuzi przez cały ćwierćfinał posiadali zdecydowaną przewagę i nie pozwolili rywalom praktycznie na nic.

 

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ich powstrzymać. Zmusiliśmy do biegania, potem byli już po prostu zmęczeni - wytłumaczył Deschamps.

 

W półfinale zaplanowanym na 14 lipca rywalem jego drużyny będzie zwycięzca meczu Hiszpania - Belgia.

 

57-letni trener przyznał, że jego zawodnicy są przyzwyczajeni do presji i wielkich oczekiwań, ale nie dadzą się ponieść emocjom.

 

- Na razie nie wybiegamy myślami dalej niż do 14 lipca. To dobra data (przyp. red. Święto Narodowe Francji) - dodał Deschamps.

 

Tymczasem selekcjoner Maroka Mohamed Ouahbi, pomimo dotarcia do czołowej ósemki mistrzostw świata, nie ukrywał, że trzeba wyciągnąć wnioski.

 

- Powiedziałem moim zawodnikom, żeby trzymali głowy wysoko, bo daliśmy z siebie wszystko. Ale oczywiście musimy ocenić sytuację, zrobić postępy, to jest niezbędne – zaznaczył Ouahbi.

 

- Nie możemy po prostu powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni i dumni z naszego występu. Trzeba iść naprzód, a żeby to zrobić, musimy być obiektywni i dokonać samokrytyki - dodał.

 

Nie ukrywał, że Maroko miało niewiele do powiedzenia w czwartkowym ćwierćfinale.

 

- Jesteśmy rozczarowani, ale pierwsza połowa była bardzo trudna. Francuzi bardzo dobrze utrzymywali się przy piłce. Mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, sprawiali nam sporo problemów na skrzydłach, a także w środku pola – przyznał Ouahbi.

 

- Francja to świetna drużyna. Ma znakomitych zawodników i stworzyła dzisiaj lepsze okazje do strzelenia goli. Brakowało nam pomysłów i świeżości, żeby móc więcej grać, gdy byliśmy w posiadaniu piłki. Musimy pogodzić się z tą porażką. Ciężko mówić coś więcej tak krótko po meczu, choć trudno też mówić o żalu, skoro dotarliśmy do ćwierćfinału - dodał.

 

W 2022 roku - podczas MŚ w Katarze - Maroko przegrało w półfinale z Francją również 0:2. Wówczas zajęło ostatecznie czwarte miejsce.

 

- Musimy pracować jeszcze mocniej. Wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić. To oczywiste, że dzisiaj Francja była silniejsza, ale my jesteśmy w stanie konkurować i awansować jeszcze dalej, a może nawet wyeliminować ją za cztery lata – podkreślił Ouahbi.

 

Maroko będzie współgospodarzem kolejnych mistrzostw świata - razem z Hiszpanią i Portugalią.

MS, PAP
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