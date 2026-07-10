Co za starcie! Agnieszka Radwańska zwycięska na Wimbledonie

Jak co roku, podczas Wimbledonu jest rozgrywany turniej legend - zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów. Gwiazdy zostały podzielone na grupy i występują w turniejach deblowych oraz w mikście.

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Polka grała w duecie z Caroline Wozniacki - dawną liderką rankingu WTA i zwyciężczynią wielkoszlemowego Australian Open w 2018 roku. We wtorek ich rywalkami były Magdalena Rybarikova i Lucie Safarova. Słowaczka i Czeszka wygrały 7:5, 6:2.



W czwartek Radwańska i Wozniacki zmierzyły się z Belgijką Kirsten Flipkens oraz Słowaczką Danielą Hantuchovą. Polka i Dunka przegrały 6:7 (5), 3:6.

Po tej porażce stało się jasne, że Polka i Dunka na etapie fazy grupowej pożegnają się z rywalizacją legend. Na koniec ich przeciwniczkami był Angelique Kerber i Andrea Petkovic. Pierwszy set był bardzo zacięty, ale padł łupem Radwańskiej i Wozniacki. W drugim "polskiemu" duetowi poszło jeszcze lepiej - triumfowały 6:3, kończąc swój udział w tegorocznej edycji zwycięstwem.

Radwańska to finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, a także triumfatorka turnieju WTA Finals z 2015 roku.

Radwańska/Wozniacki - Kerber/Petkovic 7:5, 6:3

KP, Polsat Sport