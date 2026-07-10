Czy polskie siatkarki wywalczą awans do finałów Ligi Narodów? "Jestem spokojna"

Mimo bardzo ambitnej i dzielnej gry Biało-Czerwone nie sprostały świetnie dysponowanym Brazylijkom i - po raz czwarty w tej edycji Ligi Narodów - musiały przełknąć gorycz porażki.

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- Myślę, że możemy wyjść z podniesioną głową, bo zagrałyśmy świetną siatkówkę i uważam, że to było najlepsze spotkanie w tym sezonie reprezentacyjnym w naszym wykonaniu. Bardzo dużo walki, bardzo dużo pięknych obron, pięknych akcji, walki do samego końca. Bardzo szkoda, bo mało brakło, a wiemy, jak bardzo te zwycięstwa nam są teraz potrzebne do tego, żeby zrealizować cel, który sobie postawiliśmy na tym turnieju, czyli awans do turnieju finałowego - powiedziała po zakończeniu spotkania Alicja Grabka, rozgrywająca reprezentacji Polski.

Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego są bardzo blisko awansu, ale wciąż istnieją niewielkie szanse, że zabraknie ich w turnieju finałowym, który w dniach 22-26 lipca odbędzie się w Makau. Zagra w nim siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny).

- Wszyscy wiemy, jaka jest stawka tego ostatniego spotkania. Może się okazać, że z Japonią to będzie mecz o wyjście, więc zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Ja osobiście uważam, że jeśli zaprezentujemy taką siatkówkę jak z Brazylią, to jestem spokojna o to, że wywieziemy stąd awans - dodała Grabka.

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Transmisja meczu Polska - Japonia w niedzielę 12 lipca o godzinie 12.05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

KP, Polsat Sport