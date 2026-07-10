Pierwszy dramat z udziałem Eriksena wydarzył się podczas mistrzostw Europy w 2021 roku, kiedy to Duńczycy mierzyli się z Finami. Były piłkarz m.in. Tottenhamu stracił przytomność i był reanimowany. Po tej sytuacji wrócił do futbolu ze wszczepionym defibrylatorem.

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Na tym horror się nie skończył. Na początku czerwca Dania mierzyła się z Ukrainą w pokazywanym na sportowej antenie Polsatu meczu towarzyskim. Spotkanie zostało przerwane przy stanie 2:1 po kolejnym, strasznym upadku Eriksena.

Duński pomocnik nie zamierza zrażać się zaistniałymi sytuacjami i wraz ze swoim klubem, VfL Wolfsburg, zapowiedział udział w rehabilitacji.

- Christian Eriksen wkrótce rozpocznie indywidualny program rehabilitacyjny. Po rozmowie z dyrektorem generalnym Wolfsburga, Dieterem Heckingiem, zdecydowano, że 34-latek będzie go realizował w swojej ojczyźnie, Danii. Wolfsburg pozostaje w stałym kontakcie zarówno z Christianem, jak i z lekarzami prowadzącymi. Życzymy Christianowi wszystkiego najlepszego w trakcie rehabilitacji - napisał klub 34-latka.

Update zu Christian Eriksen



Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird.



Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026

To oświadczenie wywołało spore poruszenie w środowisku piłkarskim. Większość ludzi futbolu odradza Eriksenowi powrót w obawie o jego zdrowie oraz w celu zapobiegnięcia potencjalnej tragedii.

Eriksen wypłynął na szerokie, piłkarskie wody w Ajaxie, potem był liderem Tottenhamu, a w kolejnych latach bronił barw Interu Mediolan, Brentford oraz Manchesteru United. Wygrał trzykrotnie mistrzostwo Holandii, został mistrzem Włoch, a także zdobył puchary Anglii oraz Holandii.

Polsat Sport