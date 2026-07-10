Dwukrotnie mógł umrzeć na boisku! Szokująca decyzja Christiana Eriksena, klub wydał oświadczenie
Po dwóch dramatycznych scenach z przeszłości, Christian Eriksen wciąż nie mówi stop. Duńczyk dwukrotnie padał na murawę, a następnie walczył o życie, a mimo to i tak chce wrócić do gry!
Pierwszy dramat z udziałem Eriksena wydarzył się podczas mistrzostw Europy w 2021 roku, kiedy to Duńczycy mierzyli się z Finami. Były piłkarz m.in. Tottenhamu stracił przytomność i był reanimowany. Po tej sytuacji wrócił do futbolu ze wszczepionym defibrylatorem.
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Na tym horror się nie skończył. Na początku czerwca Dania mierzyła się z Ukrainą w pokazywanym na sportowej antenie Polsatu meczu towarzyskim. Spotkanie zostało przerwane przy stanie 2:1 po kolejnym, strasznym upadku Eriksena.
Duński pomocnik nie zamierza zrażać się zaistniałymi sytuacjami i wraz ze swoim klubem, VfL Wolfsburg, zapowiedział udział w rehabilitacji.
- Christian Eriksen wkrótce rozpocznie indywidualny program rehabilitacyjny. Po rozmowie z dyrektorem generalnym Wolfsburga, Dieterem Heckingiem, zdecydowano, że 34-latek będzie go realizował w swojej ojczyźnie, Danii. Wolfsburg pozostaje w stałym kontakcie zarówno z Christianem, jak i z lekarzami prowadzącymi. Życzymy Christianowi wszystkiego najlepszego w trakcie rehabilitacji - napisał klub 34-latka.
To oświadczenie wywołało spore poruszenie w środowisku piłkarskim. Większość ludzi futbolu odradza Eriksenowi powrót w obawie o jego zdrowie oraz w celu zapobiegnięcia potencjalnej tragedii.
Eriksen wypłynął na szerokie, piłkarskie wody w Ajaxie, potem był liderem Tottenhamu, a w kolejnych latach bronił barw Interu Mediolan, Brentford oraz Manchesteru United. Wygrał trzykrotnie mistrzostwo Holandii, został mistrzem Włoch, a także zdobył puchary Anglii oraz Holandii.Przejdź na Polsatsport.pl