Europa w ogniu! Skandaliczne sceny po meczu Francja - Maroko
Odpadnięcie reprezentacji Maroka z mundialu wywołało olbrzymie poruszenie wśród tamtejszych kibiców. Zgromadzeni w wielu europejskich miastach, rozgoryczeni porażką 0:2 z Francją, zaczęli wszczynać zamieszki. Doszło do starć z funkcjonariuszami policji w Londynie, Amsterdamie, Rotterdamie i Brukseli.
Marokańczycy liczyli na rewanż za porażkę z "Trójkolorowymi" w półfinale poprzedniego mundialu w Katarze. Tymczasem wicemistrzowie świata ponownie wygrali 2:0 i zameldowali się w strefie medalowej. Z kolei "Lwy Atlasu" musiały pogodzić się z odpadnięciem w ćwierćfinale.
Niestety, wielu kibiców z Afryki nie umiało tego zaakceptować z godnością i rozpoczęło zamieszki w kilku europejskich metropoliach. Z tego powodu niespokojną noc mieli mieszkańcy m.in. Londynu, Amsterdamu, Rotterdamu i Brukseli. Fala marokańskich chuliganów zalewała ulice, konfrontując się z policją. Odpalano fajerwerki i race, wspinano się na sygnalizację świetlną, demolowano infrastrukturę miasta i skandowano dyskryminujące hasła. Jeden z policjantów został trafiony szklaną butelką w głowę i przewieziony do szpitala.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki mecz Francuzów! Absolutna dominacja w ćwierćfinale mistrzostw świata
Odnotowano również szereg mniejszych, ale też skandalicznych incydentów, jak zaśmiecanie ulic i obrzucanie funkcjonariuszy jajkami. Patrole policji musiały interweniować przez całą noc. W sieci nie brakuje nagrań z pandemonium, jakie ogarnęło zachodnią Europę. Zachowanie marokańskiej społeczności mówi samo za siebie.
Najspokojniej było w Paryżu, gdzie nie doszło do żadnych zamieszek, a kibice reprezentacji Francji świętowali zwycięstwo w spokojnej atmosferze. Tamtejsze media mówią o pełnej mobilizacji policji, która w liczbie 20 tys. funkcjonariuszy kontrolowała przebieg wydarzeń.Przejdź na Polsatsport.pl