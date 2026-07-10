Europa w ogniu! Skandaliczne sceny po meczu Francja - Maroko

Marokańczycy liczyli na rewanż za porażkę z "Trójkolorowymi" w półfinale poprzedniego mundialu w Katarze. Tymczasem wicemistrzowie świata ponownie wygrali 2:0 i zameldowali się w strefie medalowej. Z kolei "Lwy Atlasu" musiały pogodzić się z odpadnięciem w ćwierćfinale.

Niestety, wielu kibiców z Afryki nie umiało tego zaakceptować z godnością i rozpoczęło zamieszki w kilku europejskich metropoliach. Z tego powodu niespokojną noc mieli mieszkańcy m.in. Londynu, Amsterdamu, Rotterdamu i Brukseli. Fala marokańskich chuliganów zalewała ulice, konfrontując się z policją. Odpalano fajerwerki i race, wspinano się na sygnalizację świetlną, demolowano infrastrukturę miasta i skandowano dyskryminujące hasła. Jeden z policjantów został trafiony szklaną butelką w głowę i przewieziony do szpitala.

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Odnotowano również szereg mniejszych, ale też skandalicznych incydentów, jak zaśmiecanie ulic i obrzucanie funkcjonariuszy jajkami. Patrole policji musiały interweniować przez całą noc. W sieci nie brakuje nagrań z pandemonium, jakie ogarnęło zachodnią Europę. Zachowanie marokańskiej społeczności mówi samo za siebie.

🔺🔺🔺Moroccans fans Morocco after losing to France in round of 8 riot in London Edgware Road one police officer down got rushed to hospital I hope he survived , police officers got chased by Moroccans in London riots pic.twitter.com/ZYsqDvzrY1 — sella (@sellaly9r3) July 10, 2026

Najspokojniej było w Paryżu, gdzie nie doszło do żadnych zamieszek, a kibice reprezentacji Francji świętowali zwycięstwo w spokojnej atmosferze. Tamtejsze media mówią o pełnej mobilizacji policji, która w liczbie 20 tys. funkcjonariuszy kontrolowała przebieg wydarzeń.

Polsat Sport