Obaj zawodnicy to najlepsi zawodnicy tegorocznego Wimbledonu. Zverev w drodze do finału stracił tylko dwa sety - po jednym z Alexandrem Blockxem i Jirim Lehecką. 3:0 wygrał za to z Valentinem Royerem, Marcosem Gironem, Taylorem Fritzem oraz Arthurem Ferym.

Podobnie ma się sytuacja z Włochem. Sinner stracił jednak dwa sety w pierwszej rundzie z Miomirem Kecmanoviciem. Następnie wygrywał już tylko 3:0 - z Nuno Borgesem, Jensonem Brooksbym, Shintaro Mochizukim, Janem-Lennardem Struffem i Novakiem Djokoviciem.

Zverev i Sinner grali ze sobą 14 razy. Dziesięciokrotnie wygrywał Włoch.

Lider rankingu ATP może obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Z kolei Zverev powalczy o drugi z rzędu tytuł wielkoszlemowy - niedawno wygrał przecież Roland Garros. Dodatkowo Niemiec po najbliższej aktualizacji rankingu ATP znajdzie się na drugim miejscu, wyprzedzając Carlosa Alcaraza.

Finał Wimbledonu: Alexander Zverev - Jannik Sinner. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja finału Zverev - Sinner w niedzielę 12 lipca w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 17.00. Start przedmeczowego studia o godzinie 13.00.