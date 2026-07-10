W 60. minucie spotkania w Foxborough pod Bostonem Mbappe strzelił efektownego gola z dystansu (wówczas na 1:0). To jego 20. bramka w historii piłkarskich MŚ, co oznacza, że tylko o jedno trafienie ustępuje Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu. Natomiast w tegorocznym turnieju obaj zgromadzili po osiem.

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Sześć minut później Francuzi prowadzili już 2:0, tym razem na listę strzelców wpisał się Ousmane Dembele. Jednak niespełna kwadrans przed końcem meczu kibice „Trójkolorowych” wstrzymali oddech.

Mbappe opuścił bowiem boisko z powodu - tak się wydawało - kontuzji. Później kamery pokazały, jak siedzi na ławce rezerwowych z lodowym okładem na stawie skokowym.

W wywiadzie po meczu znakomity napastnik zapewnił jednak, że to nic poważnego.

- Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP (Jean-Philippe Mateta, jego zmiennik - PAP) lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja, więc zszedłem z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, to bardzo pozytywne - powiedział Mbappe.

Kolejnego rywala Francuzów wyłoni piątkowy mecz Hiszpanii z Belgią.

- Awansowaliśmy do półfinału, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Przed nami wciąż długa droga i zdajemy sobie sprawę, że czeka nas jeszcze trudniejsze zadanie niż to, przez co już przeszliśmy. Jesteśmy jednak gotowi stawić czoła wszystkiemu. Teraz damy sobie trochę czasu na regenerację i obejrzymy piątkowy mecz, aby dowiedzieć się, z kim zagramy w półfinale - dodał.

Dorobek Mbappe mógł być jeszcze bardziej okazały, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego.