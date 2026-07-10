Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 11.07
Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka w sobotę 11 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
W sobotnim programie podsumujemy półfinały mężczyzn. Przypomnijmy, że Alexander Zverev ograł Arthura Fery'ego, a Jannik Sinner pokonał Novaka Djokovicia.
Zapowiem też czeski finał kobiet, w którym Karolina Muchova zmierzy się z Lindą Noskovą.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
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Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.