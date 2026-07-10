Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 11.07

Tenis

Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka w sobotę 11 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Logo turnieju Wimbledon i napis "halo tu wimbledon"
fot. Polsat Sport
Halo tu Wimbledon

W sobotnim programie podsumujemy półfinały mężczyzn. Przypomnijmy, że Alexander Zverev ograł Arthura Fery'ego, a Jannik Sinner pokonał Novaka Djokovicia.

Zapowiem też czeski finał kobiet, w którym Karolina Muchova zmierzy się z Lindą Noskovą.

 

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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