Jannik Sinner w finale Wimbledonu! Włoch lepszy od Novaka Djokovicia

Tak jak można było się spodziewać, premierowa odsłona miała bardzo zacięty przebieg. Obaj panowie brylowali w polu serwisowym. Dość powiedzieć, że w pierwszym secie Włoch przy swoim podaniu stracił tylko cztery punkty! Większe problemy chwilami miał Djokovic. W pewnym momencie Sinner wykorzystał słabszy moment rywala, przełamał go, a chwilę później przy własnym podaniu domknął premierową partię.

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W drugiej znów na pierwszy plan wysunął się serwis. "Nole" zaczął zagrywać lepiej i wyraźnie włączył wyższy bieg. Lepiej prezentował się także przy returnie. Wciąż jednak nie miał break-pointów. Te pojawiały się za to po drugiej stronie. W siódmym gemie Sinner znów wykorzystał daną mu szansę i przełamał 39-letniego Serba. I po raz kolejny przewagi nie zmarnował.

W trzecim secie lider rankingu ATP rozpoczął szturm już od samego początku. Bardzo szybko wyszedł na prowadzenie 2:0. Serb próbował nadrobić stratę, ale jego rywal był nie do zatrzymania. Włoch konsekwentnie i bezlitośnie realizował swoją taktykę, pozbawiając utytułowanego kolegę złudzeń. Po dwóch godzinach i 20 minutach zakończył całe spotkanie, zapewniając sobie awans do wielkiego finału.

O tytuł Sinner zagra z Alexandrem Zverevem. Niemiec w pierwszym półfinale okazał się lepszy od reprezentanta gospodarzy, Arthura Fery’ego (7:5, 6:2, 6:4).

Sinner to obrońca tytułu. Co ciekawe, przed rokiem w półfinale wyeliminował... Djokovicia. W bezpośredniej walce o tytuł okazał się lepszy od Hiszpana Carlosa Alcaraza (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Jannik Sinner – Novak Djokovic 6:4, 6:4, 6:4

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KP, Polsat Sport