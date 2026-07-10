Kolejna decyzja siatkarskiego mistrza Polski! "Ma spory wkład w historię klubu"

Dawid Ogórek (rocznik 1990) siatkarską przygodę rozpoczynał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, którą reprezentował w Młodej Lidze. Później przeszedł do klubu Spodek Katowice, a następnie trafił do Aluron Virtu Warty Zawiercie (2013-17), z którym awansował do I ligi, a następnie do PlusLigi. Początkowo występował jako przyjmujący, a od sezonu 2014/15 zmienił pozycję na libero.

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W kolejnych latach grał w Lechii Tomaszów Mazowiecki (2017-18 i 2019-20), ale najdłużej reprezentował barwy GKS Katowice (2018-19 i 2020-24). W grudniu 2024 roku trafił do Asseco Resovii, gdy klub zdecydował się na pozyskanie libero z powodu problemów zdrowotnych Pawła Zatorskiego.

W 2025 roku został siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie. W drużynie pełnił rolę zmiennika Jakuba Popiwczaka, ale był to dla niego wyjątkowy sezon - wywalczył mistrzostwo Polski, srebro w Lidze Mistrzów oraz brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

Ogórek zadebiutował w PlusLidze w 2018 roku. Rozegrał w niej dotychczas siedem sezonów i wystąpił w 62 spotkaniach.

– Trochę już w tym klubie przeżyłem. Od awansu z II ligi do I ligi, później do PlusLigi, aż po zdobycie Mistrzostwa Polski. Kiedy spojrzę wstecz, trudno uwierzyć, jak wiele wydarzyło się przez te wszystkie lata. Ten sezon minął mi wyjątkowo szybko, być może dlatego, że dostarczył nam tak wielu emocji i niezapomnianych chwil. Jedno jest pewne - Zawiercie to miejsce, do którego mam ogromny sentyment ,w którym zostawiłem kawałek swojego sportowego serca. Dlatego bardzo się cieszę, że w przyszłym roku będę reprezentował klub z Zawiercia. Wierzę, że razem z moimi kolegami z drużyny, a także z naszymi kibicami i wszystkimi ludźmi związanymi z klubem, przeżyjemy jeszcze wiele pięknych chwil i wspólnie napiszemy kolejną wspaniałą historię – powiedział Dawid Ogórek.

– Dawid ma spory wkład w historię naszego klubu. To właśnie z nim wywalczyliśmy najpierw awans do I ligi, a następnie do PlusLigi. Teraz sięgnął z nami po historyczne mistrzostwo Polski. Jest dobrym duchem naszego zespołu, który w trudniejszych momentach stara się budować kolegów i wysyłać im sporo pozytywnej energii. To wartość dodana, którą ten libero wnosi do naszej drużyny. W minionym sezonie nie miał łatwego zadania, bo o miejsce w składzie musiał walczyć z reprezentantem Polski, czyli Kubą Popiwczakiem. Nigdy jednak na to nie narzekał, rozumiał swoją rolę w zespole i ciężko pracował na treningach, aby pomóc drużynie przygotować się do walki o najwyższe cele – zaznaczył prezes Kryspin Baran.

Polsat Sport, aluroncmc.pl