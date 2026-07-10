Koniec niesamowitej serii. Wszystko przez gola w ćwierćfinale MŚ 2026

Poprzednim rekordzistą był Włoch Walter Zenga - 517 minut podczas mundialu w ojczyźnie w 1990 roku.

Simon nie puścił gola w sześciu spotkaniach MŚ z rzędu. Ostatnio przydarzyło mu się to z Japonią (1:2) w fazie grupowej turnieju w Katarze w 2022 roku.

Żadna inna drużyna w historii MŚ nie miała passy sześciu meczów z czystymi kontami. Hiszpania dzieliła dotychczas rekord z Włochami Zengi oraz Szwajcarią z lat 2006-10.

Najdłużej niepokonani bramkarze:

649 minut - Unai Simon (Hiszpania; 2022-2026)

517 - Walter Zenga (Włochy; 1990)

501 - Peter Shilton (Anglia; 1982-1986)

486 - Sergio Romero (Argentyna, 2014)

477 - Iker Casillas (Hiszpania; 2010-2014)

475 - Sepp Maier (RFN; 1974-1978)

460 - Gianluigi Buffon (Włochy; 2006)

458 - Emerson Leao (Brazylia; 1978)

442 - Gordon Banks (Anglia; 1966)

427 - Oliver Kahn (Niemcy; 2002)