Legendarny piłkarz ostro o Ancelottim. Mówi o hańbie

Kontrakt Ancelottiego obowiązuje do 2030 roku, ale Romario stwierdził, że pozycja Włocha stała się nie do utrzymania po porażce Brazylii z Norwegią 1:2 w 1/8 finału. To najlepiej opłacany szkoleniowiec spośród 48 opiekunów reprezentacji, które przystąpiły do tegorocznego mundialu. Jego roczna pensja ma wynosić 11,3 mln dolarów.

- Nie może kontynuować pracy jako trener Brazylii, absolutnie nie – powiedział Romario, który wraz z drużyną Brazylii zdobył mistrzostwo świata w 1994 roku, w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Gdybym zarządzał brazylijską konfederacją (CBF), poszedłbym do szatni, zwolniłbym go i natychmiast rozwiązał z nim kontrakt. Mecz z Norwegią był hańbą – stwierdził Romario.

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Były napastnik Barcelony skrytykował taktyczne decyzje Ancelottiego i zastanawiał się, dlaczego nie spotkało się to z większym zainteresowaniem lokalnych mediów.

- Gdyby był brazylijskim trenerem, już dawno by go rozwalili – powiedział Romario. - Ale ponieważ jest obcokrajowcem, nikt nie mówi ani słowa - dodał 60-latek.

Ancelotti został mianowany selekcjonerem reprezentacji Brazylii w maju 2025 roku na podstawie umowy, która początkowo obowiązywała do mundialu 2026. Władze CBF przedłużyły jego umowę o kolejne cztery lata przed mistrzostwami świata.

Niedzielna porażka w East Rutherford oznaczała najwcześniejszy odpadnięcie Brazylii z mundialu od 1990 roku, kiedy to przegrała również w 1/8 finału z Argentyną.

W poniedziałek Ancelotti opublikował w mediach społecznościowych wiadomość, w której wezwał do jedności i obiecał, że Brazylia wróci silniejsza.

KN, PAP