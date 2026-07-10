Legia ogłosiła transfer. Prosto ze Sparty Praga

Sevcik w zeszłym sezonie był wypożyczony do Mlady Bolesław. W 36 meczach strzelił 11 goli i zaliczył trzy asysty. Wcześniej występował w FC Nuernberg. Najwięcej czasu w karierze spędził w Zbrojovce Brno, z którym awansował do czeskiej ekstraklasy jako 18-latek. Choć jego zespół nie utrzymał się w lidze, pomocnik trafił do Sparty Praga, z którą zdobył mistrzostwo i Puchar Czech.

„Chciałbym przede wszystkim podziękować za miłe przyjęcie. Od pierwszych chwil po przylocie wszystko było doskonale zorganizowane, dlatego towarzyszą mi tylko pozytywne emocje. Podpisanie kontraktu z Legią było dla mnie bardzo łatwą decyzją. To wyjątkowy klub z bogatą historią i ogromnymi tradycjami, dlatego bardzo się cieszę, że mogę zostać jego częścią. Chcę pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki oraz walczyć o najwyższe cele w Polsce” - oświadczył Sevcik, cytowany na stronie klubu.

23-latek jest ofensywnym pomocnikiem, ale grał również jako skrzydłowy i cofnięty napastnik. Łącznie w czeskiej ekstraklasie rozegrał 72 mecze, w których zdobył 20 bramek i miał osiem asyst.

„Wierzę, że będziemy się wzajemnie wspierać. Chcę być po prostu częścią zespołu, tak jak każdy z moich kolegów, bo drużyna potrzebuje wszystkich zawodników. Cieszę się, że mogę stać się częścią tej piłkarskiej rodziny. Na boisku staram się być nieprzewidywalny, szukać rozwiązań, których rywale się nie spodziewają i wybierać najlepsze opcje prowadzące do zdobywania bramek - powiedział Czech.

To piąty piłkarz pozyskany przez Legię w letnim oknie transferowym. Stołeczny klub opuściło natomiast kilkunastu zawodników.

PAP