Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 10.07 (WIDEO)
Trwa trzeci tydzień VNL 2026. Interesujących spotkań nie zabraknie również w piątek, wśród nich mecz Polska - Brazylia. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów siatkarskiej Ligi Narodów - piątek 10 lipca.
W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.
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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.
Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (piątek 10.07):
2026-07-10: USA – Turcja 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8)
2026-07-10: Ukraina – Dominikana (piątek, godzina 11.00)
2026-07-10: Polska – Brazylia (piątek, godzina 12.20)
2026-07-10: Belgia – Włochy (piątek, godzina 14.30)
2026-07-10: Bułgaria – Czechy (piątek, godzina 16.30)
2026-07-10: Niemcy – Holandia (piątek, godzina 20.00)
WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026Przejdź na Polsatsport.pl