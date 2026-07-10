Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 10.07 (WIDEO)

W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (piątek 10.07):

2026-07-10: USA – Turcja 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8)

2026-07-10: Ukraina – Dominikana (piątek, godzina 11.00)

2026-07-10: Polska – Brazylia (piątek, godzina 12.20)

2026-07-10: Belgia – Włochy (piątek, godzina 14.30)

2026-07-10: Bułgaria – Czechy (piątek, godzina 16.30)

2026-07-10: Niemcy – Holandia (piątek, godzina 20.00)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport