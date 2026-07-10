Liga Narodów siatkarek: Polska - Brazylia. Relacja live i wynik na żywo

Polki mają na koncie siedem zwycięstw oraz trzy porażki i nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego, w którym zagra siedem najlepszych zespołów z fazy zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz.

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W środowym meczu Polki przegrały z Turczynkami 1:3. Dzień później po tie-breaku ograły jednak Amerykanki i mocno zbliżyły się do celu - awansu do turnieju finałowego.

- Walczymy po to, żeby znaleźć drogę, dobrze zakończyć ten sezon i pojechać na finały. W tej grupie mamy najlepsze zespoły. Akceptujemy to wyzwanie. Musimy nakładać presję w każdym spotkaniu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski, Stefano Lavarini, po meczu ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów.

W piątek biało-czerwone zmierzą się z Brazylijkami, a w niedzielę - na zakończenie turnieju w Osace - z ekipą gospodarzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12.20.

BS, Polsat Sport