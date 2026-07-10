Ma najwyższe IQ w kraju i tylko 9 lat. Oprócz samochodu projektuje też rower

- Od dziecka myślałem o tym, żeby zbudować własny pojazd - powiedział Stefano dla La Nación. Jest w trakcie spełniania tego marzenia. A żeby tego było mało, projektuje rower dla Franco Colapinto.

Stefano Marconi Sgori i Formuła 1

Stefano jest wielkim fanem motoryzacji. Uwielbia samochody i wyścigi, to jego pasja. - Bycie kierowcą Formuły 1 byłoby dla mnie wielkim marzeniem - wyjaśnił.



Dzięki swojej pasji poznał wielu ludzi ze świata wyścigów, w tym mechaników i kierowców. Jednym z nich jest Colapinto, dla którego projektuje rower z włókna węglowego. Ma to być prezent. Jeśli wszystko się uda, Stefano chciałby wręczyć go kierowcy osobiście.



W ostatnim wyścigu, Grand Prix Wielkiej Brytanii w Silverstone (5 lipca), Colapinto zajął dziewiąte miejsce.



Chłopiec uważa, że Franco jest dobrym zawodnikiem. - To świetny kierowca, udowodnił to już w zeszłym roku w Williamsie. Problem w tym, że ma najwolniejszy samochód (Alpine A525) w obecnej stawce Formuły 1, ponieważ jego silnik ma o trzydzieści koni mechanicznych mniej niż reszta - wspominał Stefano jeszcze w 2025 roku w rozmowie z EL DIA.

Chłopiec z ambitnymi marzeniami

Mały geniusz ma jeszcze dwa wielkie marzenia, które realizuje z uporem dorosłego człowieka. Jednym z nich jest zbudowanie własnego pojazdu, nad którym pracuje już od pewnego czasu. Ma to być auto inspirowane Volkswagenem Garbusem. Co więcej, młody konstruktor chce wrócić do klasyki i umieścić silnik... z tyłu. A dlaczego garbus? Jak sam przyznaje:



- Jestem wielkim fanem niemieckich marek. Ale gdybym miał wybierać między Fordem a Chevroletem, wybrałbym Forda ze względu na niezawodność - poinformował podczas wizyty w LN+ (La Nacion).



Drugim marzeniem była nauka pod okiem najlepszych mechaników świata, co też udało mu się osiągnąć. Stefano wziął bowiem udział w rozwoju projektu Valtor, a jego głównym celem jest stworzenie supersamochodu, którym mógłby się pochwalić jego kraj - Argentyna. 9-latek pracuje pod okiem Sergio Ariasa oraz Pablo Kruszewskiego.

Nie przekonują go elektryki

Stefano krytycznie ocenia samochody elektryczne. Jego zdaniem bardziej szkodzą środowisku niż auta spalinowe, głównie przez sposób wydobycia litu do akumulatorów.



- Samochody elektryczne zanieczyszczają bardziej, bo żeby wydobyć lit, niszczą wszystkie kopalnie litu, czyli niszczą pół świata. Poza tym, jeśli rozbijesz elektryka, on eksploduje - podkreślił.



Zasugerował też, że auta elektryczne są mniej trwałe.



- Weźmy na przykład akumulator, który w samochodzie elektrycznym może wytrzymać od pięciu do dziesięciu lat. Natomiast w samochodach z silnikiem spalinowym jest on na całe życie.

Polsat Sport