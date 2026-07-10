Magazyn Polskiego Sportu - 11.07. Transmisja TV i stream online

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Przed nami kolejne wydanie Magazynu Polskiego Sportu. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu "Magazyn Polskiego Sportu" na tle fioletowo-niebieskiego gradientu.
fot. Polsat Sport
Magazyn Polskiego Sportu

W kolejnym "Magazynie Polskiego Sportu" porozmawiamy o rosnącej w siłę Polskiej Lidze Koszykówki, planowanych zmianach w systemie rozgrywek oraz coraz większej roli, jaką w swoich drużynach odgrywają młodzi polscy koszykarze. Będziemy też mówić o reprezentacji Polski, która pierwszą część kwalifikacji do mistrzostw świata Katar 2027 zakończyła z sześcioma zwycięstwami w sześciu meczach.

 

W studiu pojawi się były reprezentant Polski, obecnie prezes Polskiej Ligi Koszykówki oraz dyrektor sportowy reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Połączymy się z Kamilem Łączyńskim, który wciąż odgrywa ważną rolę w naszej drużynie narodowej i jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych gwiazd polskiej ekstraklasy. 

 

W drugiej części  programu naszymi gośćmi będą Magdalena Tascher - prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz dziennikarz- publicysta Andrzej Person. Tematem rozmowy będą zmiany w programie zimowych igrzysk olimpijkich oraz zaskakująca decyzja MKOL o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do rywalizacji pod narodową flagą


Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

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