Aleksandra Mirosław wyznała. Tak będą wyglądać jej ostatnie tygodnie

Aleksandra Mirosław na początku roku zaskoczyła fanów, gdy w dniu swoich 32. urodzin poinformowała, że po zakończeniu sezonu 2026 przechodzi na sportową emeryturę. "Dziękuję za te wszystkie lata i zapraszam na ostatni taniec" - poinformowała na Instagramie.

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Mistrzyni olimpijska ostatnio pożegnała się z polską publicznością podczas zawodów Pucharu Świata w Krakowie.

- To jest mieszanka emocji - przyznała Mirosław. - Nie da się jednoznacznie określić, jak się czuję. To zależy od dnia, od momentu. Na pewno to jest duży ładunek emocji - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych - przekazała w Magazynie Polskiego Sportu Extra.

Dodała jednak, że na ostatnie słowa przyjdzie jeszcze czas.

- Przede wszystkim ta historia jeszcze się nie zakończyła. Za siedem tygodni czeka mnie start w mistrzostwach Europy. Nadal jestem w cyklu treningowym, przygotowuję się i zobaczymy, co się wydarzy we Francji - oznajmiła.

W pierwszym tegorocznym starcie Polka dotarła do finału rozgrywanego po raz pierwszy w historii na czterech - zamiast dwóch - torach, ale w decydującej rozgrywce popełniła falstart.

- Na początku byłam w szoku, bo to nie było moją intencją. Ale takie rzeczy się przytrafiają. Wszystko jest w życiu dla mnie, a nie przeciwko mnie. Myślę, że wyciągnę z tego dużo dobrego, mam dużo wniosków. Cieszy mnie to, że mimo że jestem w tym sporcie już tyle lat, wciąż znajduję nawet małe pole do rozwoju - tłumaczyła.

- Był to bardzo udany weekend, miło będę go wspominać. Cieszę się, że tak to wyglądało, że mogłam wystąpić i mimo wszystko zaprezentować najwyższą formę - dopowiedziała.

Na koniec Mirosław zdradziła, jak będzie wyglądał jej najbliższy okres.

- Świadomie podjęłam decyzję, że ostatnie tygodnie na treningach chcę przeżyć po swojemu. Nie chcę się męczyć, nie chcę być tam pod przymusem. Chcę dać z siebie absolutne maksimum. Będziemy pracować nad strefą mentalną. Wiem, że fizycznie będę gotowa. Pozostało mi się cieszyć tym czasem, bo wcześniej czy później zatęsknię za tą rutyną treningową - podsumowała.

HP, Polsat Sport