MotoGP: Grand Prix Niemiec. Transmisja TV i stream online

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Seria MotoGP przenosi się do Niemiec. Najlepsi kierowcy świata ścigać się będą na torze Sachsenring.

Ai Ogura w Holandii zanotował pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Pozwoliło mu ono na wskoczenie na czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców. Teraz jego celem jest znalezienie się na podium, do którego traci 9 pkt. Szansę na znalezienie się na nim upatruje na torze Sachsenring.


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