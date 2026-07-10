MotoGP: Grand Prix Niemiec. Transmisja TV i stream online
Seria MotoGP przenosi się do Niemiec. Najlepsi kierowcy świata ścigać się będą na torze Sachsenring.
Ai Ogura w Holandii zanotował pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Pozwoliło mu ono na wskoczenie na czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców. Teraz jego celem jest znalezienie się na podium, do którego traci 9 pkt. Szansę na znalezienie się na nim upatruje na torze Sachsenring.
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