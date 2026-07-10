Ai Ogura w Holandii zanotował pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Pozwoliło mu ono na wskoczenie na czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców. Teraz jego celem jest znalezienie się na podium, do którego traci 9 pkt. Szansę na znalezienie się na nim upatruje na torze Sachsenring.



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