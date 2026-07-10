Faworytami piątkowego spotkania w Inglewood koło Los Angeles są Hiszpanie, pozostający niepokonani od 35 meczów. Ostatniej porażki aktualni mistrzowie Starego Kontynentu doznali 22 marca 2024 roku - 0:1 w towarzyskim meczu z Kolumbią.

Później wprawdzie musieli uznać wyższość Portugalii w finale Ligi Narodów - 8 czerwca 2025 roku, ale dopiero w rzutach karnych, więc oficjalnie jest to liczone jako remis.

W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię 3:0, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią 1:0. W fazie grupowej również nie stracili żadnej bramki.

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Ich rywal - Belgia - spisuje się jednak z meczu na mecz coraz lepiej. W 1/16 finału podopieczni Rudiego Garcii pokonali po dogrywce Senegal 3:2, choć do 85. minuty przegrywali 0:2, a jeszcze większej wiary w siebie nabrali po efektownym zwycięstwie w 1/8 finału nad współgospodarzem USA 4:1.

To będzie trzecie starcie obu drużyn w historii mundiali. W 1986 roku w Meksyku spotkały się w także w ćwierćfinale i po 120 minutach był remis 1:1. W rzutach karnych skuteczniejsi okazali się Belgowie (5-4). Cztery lata później we Włoszech Hiszpanie wygrali w fazie grupowej 2:1.

Selekcjoner Belgów nie może skorzystać z pomocnika Amadou Onany, który w meczu z USA doznał ciężkiej kontuzji kolana i czeka go długa przerwa w grze.

Hiszpanie mają na koncie mistrzostwo świata w 2010 roku oraz czwarte miejsce w 1950. W dwóch ostatnich mundialach odpadli w 1/8 finału. Najlepszym wynikiem Belgów jest dotychczas trzecia lokata w 2018 oraz czwarta w 1986 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hiszpania - Belgia na Polsatsport.pl.

KN, PAP