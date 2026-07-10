Nie żyje polski koszykarz. Przegrał walkę z chorobą

O śmierci swojego zawodnika poinformował Lubelski Nurt Basketu Akademickiego.

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"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W dniu 06.07.2026 zmarł nasz kolega z ligowych parkietów - Arkadiusz Gawroński. Niestety nie dał rady wygrać tego jednego, najważniejszego w swoim życiu meczu. Przeciwnik był za silny. Chociaż Arek z całych sił próbował walczyć do samego końca. Kochający mąż, ojciec 1,5 rocznej Lilianny. Syn i brat. Znajomy z parkietu, kolega, przyjaciel. Odszedł od nas wyjątkowy człowiek" - napisano w komunikacie LNBA.

Mężczyzna od dłuższego czasu występował w drużynie Devils, grającym w lubelskiej lidze amatorskiej. W przeszłości przez siedem lat występował także w MKS-ie Start Lublin.

KP, Polsat Sport