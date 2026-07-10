Nie żyje polski koszykarz. Przegrał walkę z chorobą

Koszykówka

Bardzo przykra informacja nadeszła z Lubelszczyzny. Zmarł Arkadiusz Gawroński, były koszykarz MKS-u Start Lublin. Mężczyzna przegrał walkę z chorobą.

Pojedynczy znicz płonie w nocy na cmentarzu, emitując promieniście światło. W tle widoczne są rozmyte światła.
fot. PAP
Zmarł Arkadiusz Gawroński
  • Lubelski Nurt Basketu Akademickiego poinformował o śmierci Arkadiusza Gawrońskiego
  • Gawroński zmarł 6 lipca 2026 roku
  • Mężczyzna przegrał walkę z chorobą
  • Grał w drużynie Devils w lubelskiej lidze amatorskiej
  • W przeszłości przez siedem lat występował w MKS-ie Start Lublin

O śmierci swojego zawodnika poinformował Lubelski Nurt Basketu Akademickiego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były reprezentant kraju. Utonął w jeziorze

 

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W dniu 06.07.2026 zmarł nasz kolega z ligowych parkietów - Arkadiusz Gawroński. Niestety nie dał rady wygrać tego jednego, najważniejszego w swoim życiu meczu. Przeciwnik był za silny. Chociaż Arek z całych sił próbował walczyć do samego końca. Kochający mąż, ojciec 1,5 rocznej Lilianny. Syn i brat. Znajomy z parkietu, kolega, przyjaciel. Odszedł od nas wyjątkowy człowiek" - napisano w komunikacie LNBA.

 

Mężczyzna od dłuższego czasu występował w drużynie Devils, grającym w lubelskiej lidze amatorskiej. W przeszłości przez siedem lat występował także w MKS-ie Start Lublin.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKOSZYKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Igor Milicić: Moje pozytywne projekcje były takie, że będzie 5-1
Zobacz także

Szósty mecz, szóste zwycięstwo! Polacy dalej w walce o MŚ

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 