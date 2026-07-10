Nowy trener reprezentacji Portugalii. Świetnie zna Cristiano Ronaldo

Jesus, dziękując władzom FPF za zaufanie, wyraził zadowolenie z faktu, że „pokieruje jedną z najlepszych reprezentacji na świecie”.

Jak przekazał podczas piątkowej prezentacji szef FPF Pedro Proenca, Jorge Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich mistrzostw świata, którą Portugalia zorganizuje wspólnie z Hiszpanią i Marokiem w 2030 r.

Jako gospodarze turnieju Portugalczycy nie będą musieli grać spotkań eliminacyjnych. Zapewniony awans na MŚ powinien ułatwić pracę nowemu selekcjonerowi, który w swojej ojczyźnie od lat dzieli opinię publiczną.

Jedni przyznają, że ma on smykałkę do zdobywania tytułów, inni zarzucają mu „nieokrzesanie” i brak wyczucia. Wielu przyznaje, że „JJ”, jak nazywany jest Jorge Jesus, potrafi swoimi niefortunnymi wypowiedziami „rozkręcić sztywne konferencje prasowe”, a także wywiady.

W jednym z nich, dla telewizji SIC, wyznał, że jednym z jego ulubionych zajęć jako młodego chłopaka było przygotowywanie pułapek na prowizorycznym boisku, na którym trenował indywidualnie.

„Przechodziło tam wielu ludzi, którzy mi przeszkadzali w treningach. Zacząłem więc kopać dołki, w które następnie wrzucałem kawałki drutu i szkła, po czym je maskowałem. Czasem ktoś w nie wpadał” - wspominał rozbawiony.

Jesus wielkiej kariery piłkarskiej nie zrobił, choć grał na pozycji pomocnika w kilku pierwszoligowych klubach, m.in. w Sportingu Lizbona i w stołecznym Belenenses.

Międzynarodową karierę trenerską rozpoczął na ławce Estreli Amadora od meczów z Ruchem Chorzów latem 1998 r. w Pucharze Intertoto. Oba spotkania zakończyły się remisami, a w karnych górą byli Polacy. Dekadę później, prowadząc Sporting Braga, sięgnął po tytuł tych letnich rozgrywek klubowych w ich ostatniej edycji.

Podczas piątkowej prezentacji nowego selekcjonera władze FPF przypomniały, że łącznie Jorge Jesus zdobył 24 tytuły klubowe pracując w czterech krajach świata: Portugalii, Brazylii, Turcji i Arabii Saudyjskiej. Trenował m.in. lizbońskie Benficę i Sporting, Flamengo Rio de Janeiro, Fenerbahce Stambuł oraz saudyjski Al-Nassr. Do tego ostatniego miał trafić, jak twierdzą niektórzy, dzięki protekcji Cristiano Ronaldo.

W każdym z dużych klubów „JJ” sięgał po tytuł. Najdonioślejszym osiągnięciem w karierze Jesusa okazało się zdobycie w 2019 r. Copa Libertadores z Flamengo.

Do kanonów dowcipów w Portugalii przeszła wypowiedzieć Jesusa o liczbie zdobytych przez swoje ekipy tytułów w finałach piłkarskich rozgrywek.

„Grałem z moimi zespołami w 17 finałach. Wygrałem 17 razy, 10 przegrałem”, szacował podczas jednego z wywiadów.

Jednym z głównych pytań stawianych po ogłoszeniu Jesusa nowym selekcjonerem Portugalii jest to, czy podziękuje on 41-letniemu kapitanowi kadry Cristiano Ronaldo. Wielu komentatorów twierdzi, że to w dużej mierze dzięki słabej postawie CR7 Portugalczycy odpadli z tegorocznego mundialu.

Czas pokaże, na ile skuteczny w pracy reprezentacyjnej, której jeszcze nie doświadczył w swojej karierze, okaże się Jorge Jesus. Przyszłość szkoleniowca wydaje się tak niejasna, jak wiele jego deklaracji.

Pytany kiedyś o swoje doświadczenia w pracy szkoleniowej i o przyszłość, Jesus stwierdził: „Trener nie ma ani przeszłości, ani przyszłości. Ma tylko przeszłość…”.

PAP