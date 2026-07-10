Pewna wygrana Górnika Zabrze. Niespodziewany bohater

Piłka nożna

Piłkarze wicemistrza Polski Górnika Zabrze na zakończenie zgrupowania w Austrii wygrali z zespołem FC Nordsjaelland 2:0. Obie bramki zdobył Taofeek Ismaheel.

Portret trenera piłkarskiego Michala Gasparika.
fot. Cyfrasport
Górnik Zabrze pokonał FC Nordsjaelland

Strzelec dwóch goli wrócił do Górnika po zakończeniu wypożyczenia do Lecha Poznań. W sparingu nie wystąpił Lukas Ambros, który kilka godzin wcześniej podpisał kontrakt z Anderlechtem. Młodzieżowy reprezentant Czech został bohaterem najwyższego transferu w historii śląskiego klubu.

 

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Piątkowe spotkanie z trzecią drużyną duńskiej ekstraklasy było dla zespołu Michala Gasparika próbą generalną przed zaplanowanym na 16 lipca wyjazdowym starciem o Superpuchar Polski z Lechem.

 

Zabrzanie rozpoczęli serię letnich meczów kontrolnych od wygranej u siebie z pierwszoligową Puszczą Niepołomice 3:0. W drodze do Austrii w niemieckim Halle w sparingu uświetniającym 60-lecie miejscowego klubu pokonali miejscowy Hallescher FC 2:1.

 

Podczas rozpoczętego 29 czerwca pobytu w tyrolskim Bad Haering drużyna Gasparika przegrała z RB Salzburg (1:2) i bezbramkowo zremisowała z inną austriacką ekipą WSG Tirol.

 

Po powrocie do Polski piłkarze Górnika będą mieli wolny weekend, a od poniedziałku rozpoczną przygotowania do meczów o Superpuchar Polski i z tureckim Fenerbahce w Stambule (21 lipca) w pierwszym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

 

W minionym sezonie zespół z Zabrza wywalczył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju.

 

Skład Górnika: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza - Kubicki, Urbański, Sadilek - Khlan, Prekop, Ismaheel

HP, PAP
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