Pięciokrotna złota medalistka olimpijska straci sezon z powodu mononukleozy

Gwiazda stylu grzbietowego - najszybsza na 100 i 200 metrów zarówno w igrzyskach w Tokio, jak i w Paryżu, oraz podwójna mistrzyni świata sprzed roku z Singapuru - nie ukrywała rozczarowania.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Katarzyny Wasick na pływackie MP

„Jestem załamana, że muszę wycofać się z powodu problemów zdrowotnych” – podkreśliła McKeown, cytowana w oświadczeniu australijskiej federacji.

„To, co jakiś czas temu uważałem za grypę, okazało się walką mojego organizmu z mononukleozą zakaźną. Byłam chora i po prostu wciąż nie wyzdrowiałem do końca. Obawiam się, że w przypadku forsowania organizmu skończyłoby się to chronicznym zmęczeniem. To była trudna decyzja, ale uważam, że słuszna” - tłumaczyła absencję w najważniejszych zawodach sezonu 24-letnia McKeown.

Igrzyska Wspólnoty Narodów odbędą się w szkockim Glasgow w dniach 23 lipca - 2 sierpnia, a sześciodniowe zawody pływackie ruszą 24 lipca. Australijka nie wystąpi również w planowanych na 12-15 sierpnia w Irvine pływackich mistrzostwach Pan Pacyfiku, które wracają po ośmioletniej przerwie, gdyż edycja 2022 nie odbyła się z powodu zakłóceń w międzynarodowym kalendarzu pływackim wywołanych pandemią COVID-19.

MS, PAP