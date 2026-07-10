Pierwsza wygrana Wieczystej w sparingu

Był to czwarty sparing beniaminka Ekstraklasy w tym okresie przygotowawczym. We wcześniejszych przegrał 2:4 z Dynamem Kijów, 1:2 z Artisem Brno oraz zremisował 2:2 ze Slavią Praga. 19 lipca podopieczni trenera Kazimierza Moskala sprawdzą swoją formę z Maccabi Netanja.

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W pierwszej kolejce Ekstraklasy krakowski zespół zmierzy 24 lipca z Radomiakiem w Radomiu.

Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów 2:0 (0:0)

Bramki: Stefan Feiertag (61-karny), Kamil Pestka (78)

KN, PAP