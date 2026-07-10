Polska - Brazylia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski siatkarek występy w VNL 2026 rozpoczęła na turnieju w chińskim mieście Nankin. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosła porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0, następnie pokonały Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1. Na zakończenie turnieju przegrały z Kanadą 2:3.

Ostatni turniej fazy interkontynentalnej rozgrywają w Osace. Na początek zmierzyły się z reprezentacją Turcji i przegrały 1:3. W meczu ze Stanami Zjednoczonymi pokonały rywalki 3:2. W spotkaniu z Brazylią

W kolejnym meczu Polki zmierzą się z Japonią (niedziela, 12 lipca). Tym spotkaniem zakończą fazę zasadniczą. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Skrót meczu siatkarek Polska - Brazylia:

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Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (20), Monika Lampkowska (17), Julita Piasecka (14) – Polska; Ana Cristina (26), Julia Bergmann (13), Julia Kudiess (12), Rosamaria Montibeller (11), Diana Duarte (10) – Brazylia. Przy wyrównanych statystykach, Brazylijki lepiej punktowały blokiem (7-12).

Polska – Brazylia 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 26:28)

Polska: Monika Lampkowska, Julia Szczurowska, Magdalena Jurczyk, Maja Koput, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Orzoł, Alicja Grabka, Magdalena Stysiak, Paulina Damaske, Anna Obiała, Justyna Łysiak. Trener: Stefano Lavarini.

Brazylia: Ana Cristina, Diana Duarte, Julia Bergmann, Helena Wenk Hoengen, Julia Kudiess, Roberta Ratzke – Marcelle Arruda (libero) oraz Kisy Nascimento, Macris Carneiro, Rosamaria Montibeller, Lorena Viezel. Trener: Ze Roberto.

Sędziowie: Kang Joo-Hee (Korea Południowa) – Robert Szydlowski (Australia).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport