Liga Narodów siatkarek: Polska - Japonia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Polskie siatkarki zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpoczęły w chińskim Nankinie. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3. W kolejnym tygodniu Polki rywalizowały w Bangkoku. Pokonały w tam Bułgarię 3:0, Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1; na zakończenie uległy 2:3 reprezentacji Kanady.

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Na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace Polki przegrały z Turcją 1:3. W drugim meczu zmierzyły się z USA i pokonały rywalki 3:2. Kolejnymi przeciwniczkami były Brazylijki, a mecz zakończył się przegraną reprezentacji Polski 1:3.

Reprezentacja Japonii swój pierwszy turniej VNL 2026 zagrała w Quebec City, gdzie wygrała cztery spotkania - 3:1 z Francją, 3:1 z Ukrainą, 3:0 z Niemcami, 3:2 z Kanadą. Na turnieju w Pasig City na Filipinach Japonki pokonały 3:2 Serbię, 3:0 Czechy, a przegrały 1:3 z Dominikaną oraz 0:3 z Włochami. Na zakończenie fazy interkontynentalnej rywalizują u siebie w Osace. Po porażce 1:3 z Brazylią, pokonały 3:1 Tajlandię.

Polska i Japonia rozegrały ze sobą dotychczas siedem spotkań w ramach Ligi Narodów, a cztery z nich zakończyły się zwycięstwem Polek. Najważniejsze z tych starć to mecz o trzecie miejsce VNL 2025, rozegrany w Łodzi i wygrany przez reprezentację Polski 3:1.

Polska - Japonia. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Transmisja meczu Polska - Japonia w niedzielę 12 lipca o godzinie 12.05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.