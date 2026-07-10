Polska - Niemcy. Relacja na żywo meczu polskich siatkarzy

Siatkówka

Polska - Niemcy, czyli czas na spotkanie towarzyskie polskich siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo w piątek na Polsatsport.pl.

Czas na mecz towarzyski polskich siatkarzy. W piątek podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Niemcami. Obie kadry budują formę przed kolejnym tygodniem Ligi Narodów.

 

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Jak na razie w rozgrywkach Ligi Narodów Polacy rozegrali osiem meczów - sześć wygrali, a dwa przegrali. Niemcy natomiast mają wyrównany bilans - cztery wygrane, cztery porażki.

 

Polska i Niemcy po raz ostatni rywalizowały właśnie w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Pod koniec czerwca siatkarze Grbicia wygrali 3:1.

 

Jak będzie tym razem w towarzyskim starciu?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport
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