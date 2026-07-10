Polska - Niemcy. Relacja na żywo meczu polskich siatkarzy

Czas na mecz towarzyski polskich siatkarzy. W piątek podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Niemcami. Obie kadry budują formę przed kolejnym tygodniem Ligi Narodów.

Zobacz także: Polska - Turcja. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Jak na razie w rozgrywkach Ligi Narodów Polacy rozegrali osiem meczów - sześć wygrali, a dwa przegrali. Niemcy natomiast mają wyrównany bilans - cztery wygrane, cztery porażki.

Polska i Niemcy po raz ostatni rywalizowały właśnie w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Pod koniec czerwca siatkarze Grbicia wygrali 3:1.

Jak będzie tym razem w towarzyskim starciu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20.30.

BS, Polsat Sport