Przed nami czeski finał. Padło porównanie do sióstr Williams

- Miałem szczęście być na korcie na obydwa półfinały i to było naprawdę widowiskowe przeżycie. Piękny mecz i wielkie zwycięstwa dwóch czeskich tenisistek. Pierwsze spotkanie dwóch Czeszek na Wimbledonie w finale, pierwszy taki finał na Wimbledonie kobiet, dwóch tenisistek z tego samego kraju odkąd siostry Williams grały w 2009 roku - przypomniał Mochliński.

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Cztery Czeszki triumfowały w grze pojedynczej na Wimbledonie. W 1998 roku zwyciężyła Jana Novotna, w 2011 i 2014 Petra Kvitova, w 2023 Marketa Vondrousova, a rok później Barbora Krejcikova.

- To jest coś niesamowitego dla czeskiego tenisa, który dominuje kobiecą konkurencję na Wimbledonie. To będzie trzecia Czeszka, która zwycięży w tym turnieju w ostatnich czterech latach. Tylko Iga Świątek przełamała ten wątek - wskazał Mochliński.

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