Przerażające doświadczenie gwiazdy podczas Wimbledonu. Złamana kość i stracone dwa zęby

Krystian NatońskiTenis

Coco Vandeweghe zapamięta tegoroczny Wimbledon do końca życia. I wcale nie chodzi o emocje na korcie czy współpracę z telewizją ESPN przy okazji tego wydarzenia. Mowa o wypadku jakiego doznała w drodze na kort. Amerykanka przewróciła się i straciła dwa zęby.

Dwóch ratowników medycznych transportuje kobietę na noszach do ambulansu.
fot. Instagram/Coco Vandeweghe
Coco Vandeweghe po wypadku transportowana do karetki

Vandeweghe opublikowała w mediach społecznościowych informację, relacjonując przebieg zdarzenia.

 

"W ubiegły wtorek, w drodze na Wimbledon, miałam niespodziewany wypadek i bardzo poważnie się przewróciłam. Przygryzłam sobie wargę na wylot, złamałam kość podbródka i ukruszyłam dwa przednie zęby. To było bardzo przerażające doświadczenie, ale z ogromną ulgą mogę powiedzieć, że zdjęto mi już szwy, kilka dni temu dostałam nowe zęby i dochodzę do siebie. A co najlepsze - wróciłam już do pracy!" przekazała Amerykanka, udostępniając również zdjęcie, na którym medycy transportują byłą tenisistkę do karetki.

 

 

 

 

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34-latka dziękuje również całemu personelowi medycznemu, swoim bliskim oraz telewizji ESPN, z którą współpracuje przy tegorocznym Wimbledonie, za pomoc i wsparcie.

 

Vandeweghe to była czołowa singlistka. W rankingu WTA zajmowała dziewiąte miejsce, a do jej sukcesów należy dodać półfinał Australian Open i US Open oraz dwukrotnie ćwierćfinał Wimbledonu. Karierę zakończyła w 2023 roku.

Polsat Sport
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COCO VANDEWEGHETENISWIMBLEDON
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