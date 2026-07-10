Przerażające doświadczenie gwiazdy podczas Wimbledonu. Złamana kość i stracone dwa zęby

Vandeweghe opublikowała w mediach społecznościowych informację, relacjonując przebieg zdarzenia.

"W ubiegły wtorek, w drodze na Wimbledon, miałam niespodziewany wypadek i bardzo poważnie się przewróciłam. Przygryzłam sobie wargę na wylot, złamałam kość podbródka i ukruszyłam dwa przednie zęby. To było bardzo przerażające doświadczenie, ale z ogromną ulgą mogę powiedzieć, że zdjęto mi już szwy, kilka dni temu dostałam nowe zęby i dochodzę do siebie. A co najlepsze - wróciłam już do pracy!" przekazała Amerykanka, udostępniając również zdjęcie, na którym medycy transportują byłą tenisistkę do karetki.

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34-latka dziękuje również całemu personelowi medycznemu, swoim bliskim oraz telewizji ESPN, z którą współpracuje przy tegorocznym Wimbledonie, za pomoc i wsparcie.

Vandeweghe to była czołowa singlistka. W rankingu WTA zajmowała dziewiąte miejsce, a do jej sukcesów należy dodać półfinał Australian Open i US Open oraz dwukrotnie ćwierćfinał Wimbledonu. Karierę zakończyła w 2023 roku.

Polsat Sport