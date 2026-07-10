"Rogal" na medal. 44 lata temu Polska zajęła 3. miejsce w MŚ

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli turniej od dwóch bezbramkowych remisów i o ile podział punktów w spotkaniu z Włochami (późniejszymi mistrzami świata) ujmy Polakom nie przynosił, o tyle brak zwycięstwa w rywalizacji z Kamerunem sprawił, że do ostatniego w tej fazie starcia z Peru nasi piłkarze podchodzili z nożem na gardle. Podopieczni Antoniego Piechniczka, którzy byli murowanymi faworytami tego starcia, długo nie mogli jednak znaleźć sposobu na ekipę z Ameryki Południowej i pierwsza połowa zakończyła się - a jakże - bezbramkowym remisem. Strzelecką niemoc reprezentantów przełamało dopiero trafienie Włodzimierza Smolarka (ojca Euzebiusza, późniejszego kadrowicza), po którym worek z bramkami rozwiązał się do tego stopnia, że po 90 minutach na tablicy widniał wynik 5:1 dla Polski, który - po sensacyjnym remisie 1:1 Włochów z Kamerunem - dawał nam awans z pierwszego miejsca w grupie.

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W drugiej fazie mundialu, również rozgrywanej systemem grupowym, Polacy pokonali 3:0 Belgów po kapitalnym meczu i hat-tricku Zbigniewa Bońka, a w spotkaniu o fazę medalową "Biało-Czerwoni" zremisowali bezbramkowo ze Związkiem Radzieckim. Grający w tym spotkaniu piłkarze, a także starsi kibice, do dziś wspominają zresztą ikoniczne wręcz momenty tego starcia, jakimi były przemycona na trybuny flaga Solidarności, a także słynny "taniec" Włodzimierza Smolarka przy linii końcowej boiska, dzięki któremu nasza kadra kradła cenne sekundy, przybliżające nas do celu.

Niestety, w meczu z ZSRR "wykartkował" się Zbigniew Boniek, a ponieważ Polska nie miała wówczas swojego Donalda Trumpa, a FIFA - swojego Gianniego Infantino, kara nie została - jak w przypadku Amerykanina Folarina Baloguna - anulowana i w półfinale "Biało-Czerwoni" musieli radzić sobie bez swojego najlepszego zawodnika. Osłabieni Polacy przegrali 0:2 z Włochami, dla których obie bramki zdobył król strzelców tego mundialu, Paolo Rossi, ale kadra Piechniczka nie wróciła z Hiszpanii z pustymi rękami!

Dokładnie 10 lipca 1982 roku na stadionie w Alicante Polacy pokonali w meczu o trzecie miejsce Francję 3:2! "Trójkolorowi" po przegranym po rzutach karnych półfinale z RFN uznali, że mistrzostwa są już dla nich przegrane i na ostatni mecz turnieju wyszli mocno przebudowanym składem. W podstawowej jedenastce Francuzów zabrakło między innymi Michela Platiniego, który po mundialu trafił do Juventusu, dyrygenta środka pola Alaina Giresse'a czy napastnika Didiera Sixa (wszedł dopiero w drugiej połowie z ławki). Mimo to "Trójkolorowi" zaciekle walczyli o medal. Dość powiedzieć, że do 40. minuty prowadzili z Polakami 1:0 po golu Renego Girarda, a MVP meczu został wybrany dwojący się i trojący Jean Tigana. Na Polskę to jednak nie wystarczyło: w 40. minucie na 1:1 trafił Andrzej Szarmach, w 44. minucie prowadzenie dał "Biało-Czerwonym" uderzeniem głową Stefan Majewski, a tuż po przerwie na 3:1 trafił - efektownym "rogalem" z rzutu wolnego w krótki róg - Janusz Kupcewicz. Rywale zdołali jeszcze złapać kontakt za sprawą Alaina Couriola w 72. minucie, ale dobrze grający w defensywie zawodnicy Antoniego Piechniczka utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka i po raz drugi w historii (po MŚ 1974) sięgnęli po medal mundialu!

- Przewróciliśmy wszystko do góry nogami w sytuacji, kiedy Francuzi myśleli, że dadzą sobie z nami radę. Najpierw Zbyszek Boniek zagrał fajnie piłkę lobem do Andrzeja Szarmacha, a ten uderzył w boczną część bramki przy słupku, nie do wyłapania dla bramkarza. Następnie gol do szatni, czyli moje uderzenie głową. Krótko po przerwie Janusz Kupcewicz trafił do bramki bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzadko się zdarza, by jeden zespół w ciągu 5-6 minut w tak decydującym meczu strzelił 3 gole. Daliśmy z siebie naprawdę wszystko, bo w podróży powrotnej do domu większość z nas spała ze zmęczenia - wspominał w rozmowie z Tomaszem Lachem z Polsatu Sport Stefan Majewski, członek tamtej kadry i jeden z bohaterów starcia o medal.

Krążek wywalczony na hiszpańskich boiskach był dla Polski ostatnim - jak na razie - medalem mundialu. Cztery lata później, w Meksyku, "Biało-Czerwoni" odpadli w 1/8 finału, a na kolejnych czempionatach, jeśli już się na nie dostali, wracali do domu już po fazie grupowej. Niemoc tę przełamała dopiero kadra Czesława Michniewicza, która w 2022 roku wyszła z grupy i odpadła w 1/8 finału z Francuzami...

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10 lipca 1982

Mecz o 3. miejsce Mistrzostw Świata w Hiszpanii

Polska - Francja 3:2 (2:1)

Bramki: Andrzej Szarmach 40, Stefan Majewski 44, Janusz Kupcewicz 46 - Rene Girard 13, Alain Couriol 72

Polska: Młynarczyk - Dziuba, Janas, Żmuda, Majewski - Matysik (46' Wójcicki) - Buncol, Kupcewicz, Lato - Szarmach, Boniek

Francja: Castaneda - Amoros, Tresor, Mahut, Janvion (64' Lopez) - Tigana (80' Six), Girard, Larios - Couriol, Soler, Bellone