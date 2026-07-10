Siatkarka reprezentacji Polski zmienia klub! Wzmocni utytułowaną drużynę

Robert MurawskiSiatkówka

Oliwia Sieradzka w przyszłym sezonie będzie grała w klubie Lotto Chemik Police. Siatkarka reprezentacji Polski trafiła tam z Developresu Rzeszów.

Grupa siatkarek w białych strojach z czerwonymi akcentami, świętujących na boisku do siatkówki.
fot. FIVB
Oliwia Sieradzka w przyszłym sezonie zagra w

Oliwia Sieradzka (rocznik 1997) gra na pozycji atakującej. W swej karierze reprezentowała barwy klubów KS Częstochowianka, BlueSoft Mazovia Warszawa, Joker Świecie, UNI Opole (2020-24) oraz ITA Tools Stal Mielec (2024-25).

 

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W poprzednim sezonie grała w KS DevelopRes Rzeszów, z którym wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Rywalizowała tam o miejsce w składzie z amerykańską siatkarką Taylor Bannister. Kolejnym klubem atakującej będzie jedenastokrotny mistrz Polski - Lotto Chemik Police.

 

Rozegrała dotychczas pięć sezonów w Tauron Lidze. Wystąpiła w 103 meczach, w których zdobyła łącznie 889 punktów. W sezonie 2024/25, grając w barwach Stali, była najlepiej punktującą siatkarką Tauron Ligi (474 oczka).

 

Sieradzka w obecnym sezonie została powołana do reprezentacji Polski. Zagrała w czterech meczach pierwszego tygodnia Ligi Narodów w chińskim mieście Nanjing.

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