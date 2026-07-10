Skrzyszowska tuż za podium w Monako. Padł rekord świata

Russell jest liderką światowej listy. W tym sezonie uzyskała drugi czas w historii - 12,14 i otarła się o rekord świata Nigeryjki Tobi Amusan, który wynosi 12,12.

W Monako Russell triumfowała wynikiem 12,20. Za nią uplasowała się Alaysha Johnson z USA - 12,38, Holenderka Nadine Visser - 12,49 i Skrzyszowska. Reprezentantka Polski wyprzedziła cztery zawodniczki i pozostaje wiceliderką europejskich tabel.

Patryk Sieradzki nadawał tempo w biegu na 1000 m, w którym mistrz olimpijski Wanyonyi o 0,13 sekundy poprawił rekord świata sprzed 27 lat. Poprzednim rekordzistą od 1999 roku był Kenijczyk Noah Ngeny. Siedmiu kolejnych zawodników w Monako poprawiło swoje rekordy życiowe. Drugi był Brytyjczyk Jake Wightman - 2.12,77, a trzeci Algierczyk Djamel Sedjati - 2.13,94.

Tyczkarz Armand Duplantis tym razem nie atakował rekordu świata. Szwed zakończył konkurs na wysokości 6,15, a wcześniej zaliczył 6,07, co jest rekordem mityngu.

Busang Kebinatshipi uzyskał szósty czas w historii biegu na 400 m - 43,44. To również rekord Botswany i Diamentowej Ligi. Za nim uplasowali się Amerykanie Jacory Pattarson - 43,96 i Rai Benjamin - 44,13.

Mistrzyni olimpijska Marileidy Paulino z Dominikany w biegu na 400 m poprawiła rekord mityngu na 48,67. Druga Amerykanka Aaliyah uzyskała swój najlepszy czas w karierze - 48,84. Trzecie miejsce czasem 49,44 zajęła halowa mistrzyni świata - Lurdes Gloria Manuel z Czech.

Australijka Nina Kennedy wygrała konkurs skoku o tyczce i uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie - 4,95. To rekord Australii i Oceanii oraz piąty rezultat w historii światowej lekkoatletyki. Amanda Moll z USA pokonała wysokość 4,72, a cztery kolejne zawodniczki zakończyły rywalizację na 4,62.

Liderka światowej listy Yan Ziyi odniosła kolejne zwycięstwo w rzucie oszczepem. Tym razem 18-letnia Chinka triumfowała wynikiem 68,75. Druga Adriana Vilagos rzuciła 63,18, a trzecia Greczynka Elina Dzenngo - 58,20.

Mistrzyni świata w trójskoku Leyanis Perez Hernandez z Kuby poprawiła rekord życiowy na 15,06, a Senegalka Saly Sarr na 14,99. Trzecie miejsce zajęła mistrzyni olimpijska Thea LaFond z Dominiki - 14,79.

Kenijka Agnes Jebet Ngetich goniła rekord świata w biegu na 3000 m. Ostatecznie osiągnęła trzeci czas w historii i poprawiła rekord mityngu na 8.08,95. Osiem zawodniczek uzyskało swoje najlepsze czasy. Na tym dystansie startowała też indywidualna mistrzyni olimpijska w triathlonie - Cassandre Beaugrand. Zajęła ósme miejsce i ustanowiła rekord Francji - 8.32,86.

PAP