Szczere słowa Lavariniego. "Mamy z tym więcej problemów niż inne zespoły"

Cofając się do początku przygotowań, które elementy zaczęły funkcjonować najszybciej, a w których drużyna wciąż potrzebuje czasu?



Stefano Lavarini (selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek): W porównaniu do poprzednich sezonów, szukaliśmy poprawy we wszystkich elementach, ale elementy, które uważam, że szybciej osiągnęły poziom do zaakceptowania to serwis i atak. Nawet, jeśli potrzebowaliśmy więcej czasu, żeby znaleźć nić porozumienia pomiędzy naszymi rozgrywającymi i atakującymi, z meczu na mecz zauważyłem poprawę. Udało nam się zmniejszyć liczbę popełnionych błędów, ale wciąż szukamy poprawy. Fajnie, że udało nam się wygrać tie-breaka z USA, który był naszym najlepszym setem. Szukamy bardziej ciekawych rozwiązań, lepszej gry w bloku, poprawy techniki niż sytuacji taktycznych. Brakuje nam trochę jakości. Było to widać zwłaszcza w tych pierwszych dwóch meczach trzeciego tygodnia, w których musieliśmy zmierzyć się z silnymi atakującymi. Było widać gołym okiem, jak często nasze dłonie były obijane na bloku i nie mogliśmy kontrolować piłki. A to oznacza, że wciąż musimy szukać poprawy w technice, sile, timingu i kącie ataku. To wszystko składa się w jeden element, który wciąż stanowi dziurę do załatania.



Z grona tych zawodniczek, których nie ma w kadrze, kogo panu najbardziej brakuje i dlaczego?



Nikogo. Skupiam się wyłącznie na zawodniczkach, które mam do dyspozycji. Razem staramy się robić wszystko, co najlepsze. Oczywiście są zawodniczki, których nie ma, a mogłyby być w tej kadrze, bo są częścią tej grupy. W międzyczasie walczymy i liczymy na te, które są w drużynie i są w stanie jej pomóc. Nie ma za bardzo przestrzeni na sentymenty dotyczące tych siatkarek, które powinny być w zespole, ale ich nie ma.

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Pytanie o zmianę zasad. Jedna z nich dotyczy zmian przy zagrywce oraz odbicia piłki. Czy to zmienia w znaczący sposób grę i robi różnicę? A może to kosmetyczne zmiany?



Myślę, że to ma duży wpływ na mecz. Nie wiem jeszcze, czy to powoduje, że mecz jest lepszy lub gorszy, a może bardziej lub mniej atrakcyjny. Aczkolwiek, to widać, że wiele drużyn stara się szukać różnych rozwiązań taktycznych, żeby pomóc sobie w przyjęciu. Zasada dotycząca zagrywki i bycia na swoich pozycjach w trakcie serwisu ma duże znaczenie. To pokazuje, że jest przestrzeń do rozwoju i różnych taktycznych rozwiązań w tym elemencie. Można szukać nowych sposobów, co jest ciekawe i fascynujące, również, gdy porównuje się grę zespołów. Można zobaczyć, jak wygląda kreatywność danej szkoły trenerskiej i czy wnosi ona coś nowego. Jeśli chodzi o odbijanie piłki, nie chcę tego oceniać. To zasada, która przechodzi swoje przeobrażania zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Nie chcę mówić, czy to dobrze czy źle. Z pewnością w tych pierwszych tygodniach gry było widać dużo zamieszania w związku z tym, ponieważ zawodnicy wielokrotnie bali się popełnić błąd, więc zachowywali się niepewnie. Widzieliśmy, że starali się po prostu przerzucić piłkę na drugą stronę. Do tego też musimy się przyzwyczaić. Według mnie to wywołało jedynie niepotrzebny bałagan i dodatkowe utrudnienie dla pracy sędziów. Gra wcale nie stała się przejrzystsza. Wręcz przeciwnie. Podobne sytuacje były inaczej interpretowane w różnych meczach. Oczywiście, kiedy pojawia się nowa zasada, każdy musi się do niej przyzwyczaić, również ci, którzy sędziują. Jeszcze wiele meczów przed nami, w których będzie nam towarzyszyć lampka ostrzegawcza i brak takiej swobody w grze, zwłaszcza gdy piłka będzie nieczysto odbita. Nie wiesz, czy przebiłeś piłkę na drugą stronę w sposób właściwy czy nie. Coś, co jeszcze "wczoraj" było w porządku, "dzisiaj" już nie jest. Reasumując, na razie zasada dotycząca odbicia piłki jest ograniczająca, może za bardzo. A może powinno być tak, jak mówią sędziowie, że trzeba wrócić do poszanowania zasad, które były już obecne. Potrzeba na to jeszcze sporo czasu. Ich intencją jest wprowadzić coś, co powinno być wprowadzone wcześniej. Aczkolwiek wygląda to zupełnie inaczej niż kilka tygodni temu.



Ostatnie pytanie. Widzi pan różnice pomiędzy zawodniczkami z ligi polskiej a z lig zagranicznych, poza aspektami technicznymi, w przygotowaniu fizycznym? Czy powinniśmy zwracać na to więcej uwagi już na wcześniejszym etapie - w wieku juniorskim?



Z jednej strony, poruszając temat przygotowania fizycznego zawodniczek w kontekście ich uwarunkowania - nie jestem pewien, czy jestem aż tak bardzo kompetentny, żeby wypowiadać się w tej kwestii. Nie chcę wysunąć błędnej tezy. Są różnice między zawodniczkami. Muszę też powiedzieć, że kiedy pięć lat temu budowałem swój sztab, zapytałem moich trenerów przygotowania fizycznego z klubów oraz z poprzedniej reprezentacji, dla której pracowałem, czy rozważyliby współpracę ze mną. Każdy z nich zasugerował, abym jednak pracował z polskimi trenerami, tłumacząc, że akurat w tym konkretnym zakresie są oni na bardzo wysokim poziomie. Toteż nigdy nie miałem żadnym wątpliwości w tej kwestii. Jest jednak jeden temat, który według mnie jest prawdopodobnie ewidentny. To liczba kłopotów fizycznych, z którymi musimy się zmierzyć, zwłaszcza na początku sezonu. Być może potrzebna jest wiedza, jak temu zapobiegać, jak budować nie tylko siłę, wyskok, szybkość, siłę ataku, ale też ochronę ciała, żeby mogło odeprzeć urazy i wytrzymać natężenie. Jak wrócić po kontuzji lub po problemach fizycznych. To jest coś, co jest połączone z aspektem medycznym i wzmacnianiem kondycji. To znajduje się na ścieżce do wyzdrowienia zawodniczki. Wszystko to powinno zostać zrobione w inny sposób - może wcześniej, aby zapobiegać i budować umiejętność, która daje ci jakość, aby zwiększyć odporność na kontuzje lub przyspieszyć proces regeneracji. Prawdę mówiąc, mamy z tym więcej problemów niż inne zespoły. Kiedy rozmawiam z innymi trenerami, oczywiście też mają z tym kłopoty, ale w naszym przypadku to zdarza się co roku z dużą liczbą zawodniczek.

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