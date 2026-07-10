To dlatego Sinner pokonał Djokovicia. Przekonujące słowa

Jannik Sinner wygrał z Novakiem Djokoviciem 6:4, 6:4, 6:4 w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. O swój drugi tytuł na londyńskich kortach Włoch zagra z Niemcem Alexandrem Zverevem.

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- Uważam, że Sinner zagrał perfekcyjne spotkanie - przyznał Łukasz Kubot w pomeczowym studiu. - Prezentował rewelacyjny poziom w każdym gemie - zachwycał się.

Były tenisista wskazał, co było kluczowe, by Włoch odniósł zwycięstwo.

- Przede wszystkim niesamowita koncentracja i skupienie w początkowej fazie meczu. W pierwszym secie Jannik zdominował wszystkie długie wymiany (...) Dzięki temu zyskał ogromną pewność siebie, wywierał coraz większą presję - przekazał.

- Największą różnicą była dyspozycja serwisowa. Jannik grał tak, jak tego potrzebował. Kiedy w trzecim secie wydawało się, że Novak ma szansę na powrót, Włoch zaserwował asa. Pomagał sobie tym podaniem. Nie pozwolił Serbowi wejść w ten mecz i od początku potwierdził swoją intensywność - tłumaczył.

Transmisja finału Wimbledonu Zverev - Sinner w niedzielę 12 lipca w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 17.00. Start przedmeczowego studia o godzinie 13.00.

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