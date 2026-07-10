Trener Belgii chce zaskoczyć! "Wszyscy już uważają nas za wyeliminowanych"

Zdecydowanymi faworytami są Hiszpanie, pozostający niepokonani od 35 meczów. Ostatniej porażki, nie licząc rzutów karnych w finale Ligi Narodów z Portugalią w 2025 roku, aktualni mistrzowie Europy doznali w marcu 2024 - 0:1 w towarzyskim meczu z Kolumbią. Natomiast w tegorocznym mundialu nie stracili jeszcze gola.

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- Wiemy, że gramy z jednym z faworytów turnieju. Znamy każdego zawodnika z osobna. Siła tej drużyny tkwi w kolektywie od dwudziestu lat. Nowością jest to, że są solidniejsi niż wcześniej, nie stracili ani jednej bramki. Ale statystyki są po to, żeby je łamać – powiedział 62-letni francuski trener Belgów na konferencji prasowej.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć bramkę. Chcemy zaznaczyć swoją obecność, nie zamierzamy być tylko bierni, bo inaczej odpadniemy. Potrafimy strzelać gole, mamy jeden z najlepszych ataków w tych mistrzostwach (przyp. red. do tej pory 13 bramek). Wszyscy już uważają nas za wyeliminowanych, ale mamy atuty, którymi możemy się pochwalić - dodał.

Garcia wyjaśnił, że prawie wszyscy jego piłkarze są dostępni, z wyjątkiem pomocnika Amadou Onany, który doznał ciężkiej kontuzji kolana w 1/8 finału przeciwko Stanom Zjednoczonym (4:1). Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ obrońcy Zeno Debasta.

Selekcjoner Belgów pochwalił „jakość” zawodników rezerwowych, którzy potrafią odwrócić losy meczu, tak jak zrobili w 1/16 finału przeciwko Senegalowi (3:2 po dogrywce). Od początku turnieju Garcia wystawił 18 różnych graczy w wyjściowym składzie, co czyni go nieprzewidywalnym.

- Chcemy pokazać, że zasługujemy na ćwierćfinał i że możemy zajść dalej – podkreślił trener „Czerwonych Diabłów”.

Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Francja, która dzień wcześniej pokonała bez kłopotów Maroko 2:0.

MS, PAP