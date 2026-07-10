Trener rozstał się z kadrą. "Żona cieszy się, że odchodzę, ale ostrzegła..."

Broos zapowiadał przed mundialem w Ameryce Północnej, że po turnieju zakończy swoją misję, ale kiedy 28 czerwca RPA przegrała ze współgospodarzem Kanadą 0:1 w 1/16 finału, nie był pewien i zasugerował, iż może kontynuować pracę.

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Teraz, w wywiadzie udzielonym w rodzinnej Belgii, Broos powiedział jednak, że nie pozostanie na stanowisku trenera. Może natomiast pomóc drużynie jako konsultant.

- Czy będę nadal trenerem? Nie, to nieodwracalne. Jeśli będą mnie potrzebować do czegoś innego, na przykład w skautingu, to już inna sprawa. Ale piłka nożna nie będzie już częścią mojego życia 24 godziny na dobę – powiedział Broos portalowi voetbalnieuws.be.

- Rozmawiałem już z prezesem Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałby mnie zatrzymać, ale w innej roli, jako doradcę lub coś w tym stylu. Wrócę pod koniec lipca, żeby się pożegnać. Jestem ciekaw, co mi zaproponuje - dodał.

Broos pełnił tę funkcję od 2021 roku, zapewnił RPA pierwszy od 16 lat udział w mundialu.

- Moja żona cieszy się, że odchodzę, ale już mnie ostrzegła: „Tylko uważaj, żebyś mi nie wchodził w drogę” - zażartował doświadczony trener.

- Załóżmy, że musiałbym przebywać w RPA przez kilka tygodni co dwa miesiące: czemu nie? Lepiej tak niż być utrapieniem w domu, bo nie mam nic do roboty – dodał.

MS, PAP