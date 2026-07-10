Trzy medale dla Polski podczas mistrzostw świata juniorów

Dziś rywalizację w ramach mistrzostw świata zakończyli juniorzy klasy iQFOiL. Do walki o medale stanęło siedmiu reprezentantów kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

– Myślę, że do osiągnięcia tego wyniku przyczyniło się przede wszystkim odpowiednie nastawienie mentalne – skupienie się nie na rezultacie, ale na jak najlepszym przepłynięciu każdego wyścigu. Duże znaczenie miały także wspólne treningi i rywalizacja z bardziej doświadczonymi zawodnikami Kadry Narodowej PZŻ seniorów – mówi Leon Jankowski, który wywalczył brązowy medal w klasyfikacji U19.

– Warunki były słabowiatrowe, dość zbliżone do tych, które mamy w Sopocie, gdzie występowała fala morska, ale było dużo bardziej stabilnie, co ułatwiało nam pływanie. Nie są to moje ulubione warunki, ale poradziłam sobie w nich dość dobrze i mi nie przeszkadzały - podsumowuje Michelle Urzykowski, srebrna medalistka U17.

W pierwszej dziesiątce kategorii U17 kobiet znalazło się aż cztery Polki. Jak mówi Michelle:

– Panował taki bardziej krajowy klimat, a zawsze lepiej walczy się z zawodniczkami z innych krajów, nie zabierając sobie nawzajem miejsc jako Polki.

– Ze względu na słaby wiatr większość rywalizacji odbywała się w formacie slalomowym, w którym czułem się bardzo dobrze. Wszystkie slalomy, w których wystartowałem, udało mi się wygrać, więc jestem z tego elementu szczególnie zadowolony - dodaje Leon Jankowski.

Wyścigi medalowe Leon rozpoczął z drugiej pozycji, ale ostatecznie nie udało mu się utrzymać miejsca ani awansować.

– Nie wszystko jednak ułożyło się idealnie. Nie byłem w pełni zadowolony ze swoich startów – nie były złe, ale na poziomie finału mistrzostw świata każdy element musi być wykonany perfekcyjnie. W decydującym wyścigu dałem z siebie wszystko, ale tym razem nie wystarczyło to do walki o wyższą lokatę – podsumowuje Jankowski.

W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze kilka zawodniczek i zawodników:

Gustaw Trybek (Sopocki Klub Żeglarski) - 10. miejsce w U19 mężczyzn,

Marta Gajdzińska (AZS Poznań) - 7. miejsce w U17 kobiet,

Maria Miarczyńska (Sopocki Klub Żeglarski) - 8. miejsce w U17 kobiet,

Martyna Figura (Sopocki Klub Żeglarski) - 10. miejsce w U17 kobiet,

Jan Serafiński-Melsztyński (Sopocki Klub Żeglarski) - 9. miejsce w U17 mężczyzn,

Natasza Dembowska (KS AZS AWFiS Gdańsk) - 9. miejsce U15 kobiet.



Wczoraj w niemieckiej Kilonii zakończyły się Mistrzostwa Świata klasy 29er. Na starcie stanęło 276 załóg z całego świata, w tym aż 18 z Polski. Po brązowy medal w kategorii kobiet sięgnęły Blanka Sójkowska i Julia Nagórska. W podkategorii U17 Mix zwyciężyli Weronika Grala i Pascal Kuźmicki (Nauticus YC Olsztyn), a Ida Kocięda i Hubert Głowala (YKP Gdynia) zajęli drugie miejsce. Tuż za pierwszą dziesiątką w klasyfikacji generalnej uplasowali się Szymon Kolka i Bartosz Żmudziński (YKP Gdynia / Chojnicki Klub Żeglarski), którzy zajęli 11. miejsce.

Przez większość dni zawodnikom towarzyszyły silnowiatrowe warunki.

– Drugiego dnia wiało bardzo mocno, ale mimo to dobrze sobie poradziłyśmy. Dzień zakończyłyśmy na wysokim ósmym miejscu. Naszym celem na te regaty było, aby utrzymać pozycję wypracowaną przez pierwsze dni i wejść do złotej grupy, gdzie mogłyśmy rywalizować z najlepszymi załogami na świecie. Ostatniego dnia eliminacji udało nam się spełnić to założenie - mówi Julia Nagórska.

– Wyścigom finałowym towarzyszył silny wiatr i duża fala, na której jeszcze nie potrafimy żeglować tak dobrze, jak inne załogi. Do złotej floty zakwalifikowały się prawie same ciężkie duety, co uniemożliwiło nam jako lekkiej załodze, pływanie na czołowych pozycjach. Mimo to jesteśmy bardzo zadowolone z brązowego medalu - dodaje Blanka Sójkowska.

Informacja Prasowa