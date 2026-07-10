Wielki mecz Francuzów! Absolutna dominacja w ćwierćfinale mistrzostw świata

Obie drużyny spotkały się w półfinale poprzedniego mundialu. Francuzi pokonali wówczas rywala 2:0 po golach Theo Hernandeza oraz Randala Kolo Muaniego. Marokańczycy pragnęli się zrewanżować. W fazie pucharowej wyeliminowali z turnieju Holandię oraz Kanadę. Francja przystąpiła do czwartkowego meczu rozpędzona zwycięstwami ze Szwecją i Paragwajem.

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Spotkanie mogło rozpocząć się świetnie dla Francuzów. W 4. minucie zza pola karnego uderzył Mbappe. Piłka poleciała jednak obok bramki. Po chwili po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Upamecano, ale fantastycznie interweniował Bono.

Piłkarze Didiera Deschampsa na tym nie poprzestali. Brakowało jednak wykończenia. W 25. minucie Michael Olise przejął piłkę na własnej połowie i ruszył w kierunku bramki Marokańczyków. Następnie zagrał do Mbappe, który wpadł w pole karne i został sfaulowany przez Mazraouiego.

Sędzia nie zawahał się i podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł kapitan francuskiej kadry, ale nie udało się strzelić gola. Na drodze stanął Bono.

Francja kontynuowała ofensywę. W 35. minucie Desire Doue przeprowadził świetny rajd, wbiegł w pole karne i próbował precyzyjnym strzałem pokonać marokańskiego bramkarza. Ten po raz kolejny uratował jednak zespół przed utratą bramki.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy z dystansu uderzył Lucas Digne. Choć wydawało się, że jest za daleko, by pokonać Bono, piłka nabrała rotacji i trafiła w poprzeczkę.

Tuż przed końcem strzał Brahima Diaza zablokował Adrien Rabiot. Zatrzymał jednak piłkę ręką i sędzia podyktował rzut wolny. Uderzył Hakimi, ale zrobił to niecelnie. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

W 56. minucie błysnął Olise, który minął kilku Marokańczyków i zagrał do Mbappe. Ten nie trafił jednak w bramkę.

Napastnik Realu Madryt udowodnił swoją klasę cztery minuty później. 27-latek dostał piłkę przed polem karnym od Doue i miał naprzeciwko siebie Issę Diopa. Nie miał jednak pomysłu, by wchodzić z nim w pojedynek. Poczekał, a następnie uderzył w kierunku dalszego słupka i kapitalnie umieścił piłkę w siatce. To był jego ósmy gol na mundialu.

Francuzi byli bezwzględni. Niedługo potem dał o sobie znać ostatni zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele. Długo prowadził piłkę przed polem karnym rywala, a nikt nie miał zamiaru do niego wyskoczyć. Piłkarz PSG uderzył zatem technicznie i futbolówka po rękach Bono wpadła do bramki.

Nagle zaatakowało Maroko. Nie było jednak uderzenia jednego z zawodników drużyny Mohameda Ouahbiego. Po dośrodkowaniu piłkę starał się wybić Upamecano, ale skiksował i niewiele brakowało, by zaskoczył Maignana.

Kilka minut później na murawie usiadł Mbappe. Deschamps błyskawicznie dokonał zmiany i wprowadził Matetę. Schodzący z boiska napastnik Realu Madryt został na stojąco pożegnany przez kibiców. Można było potem zobaczyć, że Mbappe miał kostkę obłożoną lodem.

Ten, który wszedł, mógł po chwili wpisać się na listę strzelców. Piłkarz Crystal Palace nie wykorzystał jednak dogrania jednego z kolegów.

W 83. minucie Maroko oddało pierwszy celny strzał na bramkę. Próbował Ounahi, ale dobrą interwencją popisał się Maignan. Kilkadziesiąt sekund później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzał El Ouahdi, ale trafił jedynie w boczną siatkę.

W końcówce nie wydarzyło się już zbyt wiele. Ostatecznie Francja pokonała Maroko 2:0 i awansowała do półfinału mistrzostw świata. Jej rywalem będzie zwycięzca meczu Hiszpania - Belgia.

Francja - Maroko 2:0 (0:0)

Bramki: Mbappe (60'), Dembele (66')

Francja: Maignan - Kounde (87' Gusto), Upamecano, Saliba, Digne - Kone (71' Zaire-Emery), Rabiot, Olise - Dembele, Mbappe (77' Mateta), Doue (77' Barcola)

Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine (74' El Ouahdi) - El Aynaoui, Bouaddi (62' Amrabat), Ounahi - Talbi (85' Sbai), Diaz (74' Yassine), El Khannouss (62' Rahimi)

Żółta kartka: Diop

HP, Polsat Sport