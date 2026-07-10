Wimbledon. Plan piątkowych transmisji

Wimbledon 2026: Plan transmisji na piątek - 10.07
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W piątek zobaczymy przede wszystkim półfinały mężczyzn. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na piątek 10 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W piątek dojdzie między innymi do ciekawych półfinałów panów. Arthur Fery zagra z Alexandrem Zverevem, a Novak Djoković - z Jannikiem Sinnerem.
Polsat Sport 1:
14:30 A. Fery - A. Zverev (M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 J. Sinner - N. Djoković (F. Gawęcki, T. Tomaszewski)
Polsat Sport 2:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:00 S. Aoyama/E. Liang - G. Dabrowski/L. Stefani (R. Spiak)
16:00 A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic (T. Górski)
18:00 H. Guo/K. Mladenovic - X. Jiang/Y. Xu (P. Chłystek)
Polsat Sport Premium 1:
14:30 A. Fery - A. Zverev (M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 J. Sinner - N. Djoković (F. Gawęcki, T. Tomaszewski)
Polsat Sport Premium 2:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:00 S. Aoyama/E. Liang - G. Dabrowski/L. Stefani (R. Spiak)
16:00 A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic (T. Górski)
18:00 H. Guo/K. Mladenovic - X. Jiang/Y. Xu (P. Chłystek)
Polsat Sport Extra 1:
16:00 G. Fernandez - A. Hewett (M. Krogulec)
Polsatsport.pl:
Kort numer 3 (od godziny 12:00)
E. Bouchard/A. Kontaveit - S. Lisicki/K. O'Brien
T. Oda - M. De la Puente
A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic
T. Haas/M. Hingis - S. Grosjean/T. Golovin
B. Bryan/M. Bryan - J. Blake/K. Edmund
Kort numer 4 (od godziny 12:00)
E. Frans - L. Sharkey
O. Laskowski - D. Bender
K. Hsu - I. Rebel
N. Palombo - L. Sharkey
S. Farkhodov - C. Griffith
Kort numer 5 (od godziny 12:00)
G. Carvalho - C. Hirschi
L. Hotelier - M. Gonzalez Osorio
I. Manchala - A. Iwasa
L. Hotelier - D. Bender
Y. Li - J. Waelti
Kort numer 6 (od godziny 12:00)
N. Palombo - D. Monte
M. Adamca - N. Honsberger
E. Gomes - B. Maresova
A. Kapanadze - S. Kiran
Kort numer 7 (od godziny 12:00)
S. Farkhodov - J. Waelti
A. Mosaikos - P. Manohar
J. Wang - E. Bulai
E. Frans - D. Monte
A. Mosaikos - N. Honsberger
Kort numer 8 (od godziny 12:00)
Y. Li - C. Griffith
E. Henningsen - M. Kocherzenko
N. Kesavan - L. Pronenko
O. Laskowski - M. Gonzalez Osorio
M. Adamca - P. Manohar
Kort numer 12 (od godziny 12:00)
X. Sun - J. Preston
P. Skliar - A. Pushkareva
V. Reisach - J. Lee
L. Miguel/Z. Sesko - O. Ogunsakin/N. Raguin
J. Kovacova/K. Zajickova - I. Wobker/D. Zoldakova
Kort numer 18 (od godziny 12:00)
M. Philippoussis/C. Black - T. Johansson/B. Schett
T. Boogaard - C. Hewitt
R. Ciurnelli/L. Sloboda - M. Antonius/A. Johnson
V. Barros/N. Leme Da Silva - P. Berezina/A. Cvetkovic
J. Murray/B. Soares - M. Baghdatis/X. Malisse