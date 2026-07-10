Wimbledon. Plan piątkowych transmisji

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.



Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.



W piątek dojdzie między innymi do ciekawych półfinałów panów. Arthur Fery zagra z Alexandrem Zverevem, a Novak Djoković - z Jannikiem Sinnerem.



Polsat Sport 1:



14:30 A. Fery - A. Zverev (M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 J. Sinner - N. Djoković (F. Gawęcki, T. Tomaszewski)



Polsat Sport 2:



11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:00 S. Aoyama/E. Liang - G. Dabrowski/L. Stefani (R. Spiak)

16:00 A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic (T. Górski)

18:00 H. Guo/K. Mladenovic - X. Jiang/Y. Xu (P. Chłystek)

Polsat Sport Premium 1:



14:30 A. Fery - A. Zverev (M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 J. Sinner - N. Djoković (F. Gawęcki, T. Tomaszewski)

Polsat Sport Premium 2:



11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:00 S. Aoyama/E. Liang - G. Dabrowski/L. Stefani (R. Spiak)

16:00 A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic (T. Górski)

18:00 H. Guo/K. Mladenovic - X. Jiang/Y. Xu (P. Chłystek)



Polsat Sport Extra 1:



16:00 G. Fernandez - A. Hewett (M. Krogulec)



Polsatsport.pl:



Kort numer 3 (od godziny 12:00)



E. Bouchard/A. Kontaveit - S. Lisicki/K. O'Brien

T. Oda - M. De la Puente

A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic

T. Haas/M. Hingis - S. Grosjean/T. Golovin

B. Bryan/M. Bryan - J. Blake/K. Edmund



Kort numer 4 (od godziny 12:00)



E. Frans - L. Sharkey

O. Laskowski - D. Bender

K. Hsu - I. Rebel

N. Palombo - L. Sharkey

S. Farkhodov - C. Griffith



Kort numer 5 (od godziny 12:00)



G. Carvalho - C. Hirschi

L. Hotelier - M. Gonzalez Osorio

I. Manchala - A. Iwasa

L. Hotelier - D. Bender

Y. Li - J. Waelti



Kort numer 6 (od godziny 12:00)



N. Palombo - D. Monte

M. Adamca - N. Honsberger

E. Gomes - B. Maresova

A. Kapanadze - S. Kiran



Kort numer 7 (od godziny 12:00)

S. Farkhodov - J. Waelti

A. Mosaikos - P. Manohar

J. Wang - E. Bulai

E. Frans - D. Monte

A. Mosaikos - N. Honsberger



Kort numer 8 (od godziny 12:00)



Y. Li - C. Griffith

E. Henningsen - M. Kocherzenko

N. Kesavan - L. Pronenko

O. Laskowski - M. Gonzalez Osorio

M. Adamca - P. Manohar



Kort numer 12 (od godziny 12:00)



X. Sun - J. Preston

P. Skliar - A. Pushkareva

V. Reisach - J. Lee

L. Miguel/Z. Sesko - O. Ogunsakin/N. Raguin

J. Kovacova/K. Zajickova - I. Wobker/D. Zoldakova



Kort numer 18 (od godziny 12:00)

M. Philippoussis/C. Black - T. Johansson/B. Schett

T. Boogaard - C. Hewitt

R. Ciurnelli/L. Sloboda - M. Antonius/A. Johnson

V. Barros/N. Leme Da Silva - P. Berezina/A. Cvetkovic

J. Murray/B. Soares - M. Baghdatis/X. Malisse