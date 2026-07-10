Wimbledon: Arthur Fery - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Fery to absolutna rewelacja tego turnieju. Brytyjczyk przystąpił do drabinki głównej jako "dzika karta", a przed rozpoczęciem Wimbledonu zajmował 114. miejsce w rankingu ATP. Jego przypadek można zatem śmiało porównać do Mai Chwalińskiej z French Open.

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Z kolei Zverev to uznana marka w światowym tenisie. W rankingu ATP zajmuje trzecie miejsce. Wcześniej nie miał okazji rywalizować z Ferym.

Drugą parę półfinalistów tworzą Jannik Sinner i Novak Djoković.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fery - Zverev na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport