Wimbledon: Arthur Fery - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo
Arthur Fery - Alexander Zverev to jeden z półfinałów tegorocznego Wimbledonu w rywalizacji singlistów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Fery to absolutna rewelacja tego turnieju. Brytyjczyk przystąpił do drabinki głównej jako "dzika karta", a przed rozpoczęciem Wimbledonu zajmował 114. miejsce w rankingu ATP. Jego przypadek można zatem śmiało porównać do Mai Chwalińskiej z French Open.
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Z kolei Zverev to uznana marka w światowym tenisie. W rankingu ATP zajmuje trzecie miejsce. Wcześniej nie miał okazji rywalizować z Ferym.
Drugą parę półfinalistów tworzą Jannik Sinner i Novak Djoković.
Relacja live i wynik na żywo meczu Fery - Zverev na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl