Wimbledon: Arthur Fery - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Arthur Fery - Alexander Zverev to jeden z półfinałów tegorocznego Wimbledonu w rywalizacji singlistów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Fery to absolutna rewelacja tego turnieju. Brytyjczyk przystąpił do drabinki głównej jako "dzika karta", a przed rozpoczęciem Wimbledonu zajmował 114. miejsce w rankingu ATP. Jego przypadek można zatem śmiało porównać do Mai Chwalińskiej z French Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek na wakacjach! Zobacz, jak wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA)

 

Z kolei Zverev to uznana marka w światowym tenisie. W rankingu ATP zajmuje trzecie miejsce. Wcześniej nie miał okazji rywalizować z Ferym.

 

Drugą parę półfinalistów tworzą Jannik Sinner i Novak Djoković.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Fery - Zverev na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDER ZVEREVARTHUR FERYTENISWIMBLEDON

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 