Wimbledon: Heliovaara/Patten - Arevalo/Pavić. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Harri Heliovaara i Henry Patten bardzo dobrze rozpoczęli zmagania w Wimbledonie. Po pokonaniu debla Atmane/Sanchez mieli oni sporo problemów w starciu z Kigerem i Trhacem. Fani zobaczyli aż trzy tie-breaki. Ostatecznie jednak fińsko-brytyjski duet wygrał 7:6 (5), 6:7 (3), 7:6 (7).

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W następnym meczu z deblem Pavlasek/Rikl było nieco łatwiej, choć o wyniku również zadecydował super tie-break. Heliovaara i Patten pokonali rywali w decydującej odsłonie 10:7.

Dopiero w półfinale udało im się odnieść triumf w dwóch setach. Mimo to spotkanie trwało ponad dwie godziny. Ostatecznie wygrali z Kokkinakisem i Kovaceviciem 7:6 (2), 7:6 (8).

W wielkim finale Wimbledonu fińsko-brytyjski debel będzie miał szansę na rewanż w starciu z Marcelo Arevalo oraz Mate Paviciem. Dla obu par będzie to piąty bezpośredni mecz w tym roku. Na ten moment lepszy bilans mają Harri Heliovaara i Henry Patten, którzy wygrali trzy spotkania. W ostatnim starciu niespodziewanie przegrali jednak w finale turnieju w Londynie 2:6, 4:6.

Gdzie obejrzeć mecz Heliovaara/Patten - Arevalo/Pavić w finale Wimbledonu?

Mecz Harri Heliovaara/Henry Patten - Marcelo Arevalo/Mate Pavić odbędzie się w sobotę 11 lipca. Początek o godz. 14:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również na przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport