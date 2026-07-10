Wimbledon: Jannik Sinner - Novak Djoković. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner - Novak Djoković to jeden z półfinałów tegorocznej edycji Wimbledonu w rywalizacji singlistów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Dla wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy to przedwczesny finał. Djoković w poprzedniej rundzie stoczył pasjonujący, ponad pięciogodzinny pojedynek z Felixem Augerem-Aliassimem. Mimo 39 lat na karku, Serb nadal znajduje się w kapitalnej formie sportowej. Jego celem jest ósmy triumf na Wimbledonie i dogonienie pod tym względem rekordzisty - Rogera Federera.
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Sinner to z kolei aktualnie najlepszy singlista świata i lider rankingu ATP. W ćwierćfinale pokonał Jana-Lennarda Struffa, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza.
Obaj tenisiści znają się doskonale i stoczyli ze sobą mnóstwo pojedynków - ostatni w styczniowym półfinale Australian Open, w którym "Nole" wygrał 3:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Djoković na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl