Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 12 - 10.07
Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 12 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 12
Kort numer 12 (od godziny 12:00)
X. Sun - J. Preston
P. Skliar - A. Pushkareva
V. Reisach - J. Lee
L. Miguel/Z. Sesko - O. Ogunsakin/N. Raguin
J. Kovackova/K. Zajickova - I. Wobker/D. ZoldakovaPrzejdź na Polsatsport.pl
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