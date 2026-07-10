Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 12 - 10.07

Tenis

Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 12 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Widok na pusty kort tenisowy z trawą, otoczony trybunami i budynkami kompleksu sportowego.
fot. PAP
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 12

Kort numer 12 (od godziny 12:00)

 

X. Sun - J. Preston

P. Skliar - A. Pushkareva

V. Reisach - J. Lee

L. Miguel/Z. Sesko - O. Ogunsakin/N. Raguin

J. Kovackova/K. Zajickova - I. Wobker/D. Zoldakova

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