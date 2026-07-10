Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 18 - 10.07

Tenis

Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 18 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Widok na kort tenisowy z rozgrywanym meczem deblowym, z zawodnikami na boisku i publicznością na trybunach.
fot. PAP
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 18

Kort numer 18 (od godziny 12:00)

 

M. Philippoussis/C. Black - T. Johansson/B. Schett

T. Boogaard - C. Hewitt

R. Ciurnelli/L. Sloboda - M. Antonius/A. Johnson

V. Barros/N. Leme Da Silva - P. Berezina/A. Cvetkovic

J. Murray/B. Soares - M. Baghdatis/X. Malisse

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