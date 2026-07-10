Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 10.07
Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4
Kort numer 4 (od godziny 12:00)
E. Frans - L. Sharkey
O. Laskowski - D. Bender
K. Hsu - I. Rebel
N. Palombo - L. Sharkey
S. Farkhodov - C. GriffithPrzejdź na Polsatsport.pl
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