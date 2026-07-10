Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 10.07

Tenis

Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort tenisowy z zawodniczkami w białych strojach podczas meczu, otoczony trybunami wypełnionymi widzami.
fot. PAP
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4

Kort numer 4 (od godziny 12:00)

 

E. Frans - L. Sharkey

O. Laskowski - D. Bender

K. Hsu - I. Rebel

N. Palombo - L. Sharkey

S. Farkhodov - C. Griffith

Polsat Sport
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