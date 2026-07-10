Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 10.07

Jakub ŻelepieńTenis

Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 10 lipca na Polsatsport.pl.

Fragment sylwetki tenisistki z rakietą na trawiastym korcie podczas Wimbledonu.
fot. PAP/EPA
Wimbledon. Piątkowe transmisje na Polsatsport.pl

Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej.


Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.


Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota  64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 10.07

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 7 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 8 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 12 - transmisja dostępna TUTAJ


Kort nr 18 - transmisja dostępna TUTAJ

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