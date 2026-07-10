Złe wieści dla polskich siatkarek. Ważne zwycięstwo rywalek

Siatkówka

W ostatnim piątkowym meczu Ligi Narodów siatkarek Holenderki pokonały Niemki 3:0. Tym samym awansowały na czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzając m.in. Polki.

Drużyna siatkarek w pomarańczowych strojach pozuje do zdjęcia, uśmiechając się i trzymając ręce na ramionach koleżanek.
fot. Volleyball World

Wszystkie trzy sety zakończyły się wynikiem 25:23 dla "Pomarańczowych".

 

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

 

Ten wynik jest niekorzystny dla Biało-Czerwonych, które po tej porażce spadły na ósme miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Na ten moment Polki nie mają pewności gry w turnieju finałowym, gdyż za ich plecami są Chinki, które z urzędu jako gospodynie mają zagwarantowany udział.

 

Podopieczne Stefano Lavariniego mają przed sobą jeszcze jeden mecz - w niedzielę zagrają z Japonkami, które również do ostatniej chwili będą walczyły o awans do turnieju finałowego.

 

W sobotę Polki przegrały z Brazylijkami (1:3), które plasują się na pierwszym miejscu.

Holenderki na ten moment są czwarte. 

 

Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

 

Pewne udziału w decydującym etapie Ligi Narodów są Amerykanki, Brazylijki oraz Włoszki. Pięć kolejnych reprezentacji w tabeli ma na koncie siedem zwycięstw, ale w tym gronie Biało-Czerwone mają najgorszy bilans. 

 

Zobacz także

Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 10.07 (WIDEO)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Świderski: To bardzo dziwna decyzja
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 