Złe wieści dla polskich siatkarek. Ważne zwycięstwo rywalek

Wszystkie trzy sety zakończyły się wynikiem 25:23 dla "Pomarańczowych".

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Ten wynik jest niekorzystny dla Biało-Czerwonych, które po tej porażce spadły na ósme miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Na ten moment Polki nie mają pewności gry w turnieju finałowym, gdyż za ich plecami są Chinki, które z urzędu jako gospodynie mają zagwarantowany udział.

Podopieczne Stefano Lavariniego mają przed sobą jeszcze jeden mecz - w niedzielę zagrają z Japonkami, które również do ostatniej chwili będą walczyły o awans do turnieju finałowego.

W sobotę Polki przegrały z Brazylijkami (1:3), które plasują się na pierwszym miejscu.



Holenderki na ten moment są czwarte.

Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Pewne udziału w decydującym etapie Ligi Narodów są Amerykanki, Brazylijki oraz Włoszki. Pięć kolejnych reprezentacji w tabeli ma na koncie siedem zwycięstw, ale w tym gronie Biało-Czerwone mają najgorszy bilans.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport