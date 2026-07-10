Zmiennik pogrzebał szanse Belgów! Hiszpania w półfinale mundialu

Hiszpania po zdobyciu siedmiu punktów i zajęciu pierwszego miejsca w grupie kapitalnie spisała się w dwóch meczach fazy pucharowej. W 1/16 finału rozbiła Austrię (3:0), a w poniedziałek pokonała Portugalię po golu Mikela Merino, który zdobył bramkę w doliczonym czasie gry.

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Belgowie dość przeciętnie zaprezentowali się w grupie, notując dwa remisy oraz jedną wygraną. Piłkarze Rudiego Garcii dopiero w kolejnej fazie turnieju pokazali, na co ich stać.

Najpierw po niesamowitym spotkaniu pokonali Senegal. Bohaterem został Youri Tielemans, który wykorzystał rzut karny w piątej minucie doliczonego czasu gry. W 1/8 finału Belgia zdeklasowała za to USA (4:1), eliminując gospodarzy z turnieju.

Od początku piątkowego meczu Hiszpanie mieli przewagę na boisku. Choć rywale mieli problem, by odebrać im piłkę, brakowało konkretów.

W 30. minucie świetną dwójkową akcję w bocznym sektorze boiska przeprowadzili Lamine Yamal oraz Pedro Porro. Ten drugi dograł piłkę wzdłuż bramki, a tam znalazł się Dani Olmo i oddał strzał. To uderzenie odbił Thibaut Courtois, ale przy dobitce Fabiana Ruiza był już bez szans.

Po chwili mogło być 2:0. Kolejny raz udanie interweniował bramkarz Realu Madryt po strzale Yamala z rzutu wolnego. Hiszpania nie zamierzała się zatrzymać. W 40. minucie skrzydłowy Barcelony ograł Maxima De Cuypera, ale trafił jedynie w boczną siatkę.

Nagle zaskoczyła Belgia. Kevin De Bruyne dobrze przyspieszył akcję i zagrał do Timothy'ego Castagne'a. Ten bez zastanowienia wrzucił piłkę na pole karne, gdzie znalazł się Charles De Ketelaere, który wygrał pojedynek z obrońcą i pokonał Unaia Simona.

Tym samym dobiegła końca fantastyczna seria 29-letniego bramkarza, który został pokonany po 649 minutach. Jest to aktualny rekord mistrzostw świata.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy piłkarze Luisa de la Fuente ruszyli do ataku. Za wszelką cenę gola chciał strzelić Lamine Yamal, ale Courtois robił, co tylko mógł, by go powstrzymać. Kilkukrotnie uratował zespół przed stratą bramki.

Niedługo później doszło do bolesnej sytuacji dla Belgów. Na boisku usiadł Courtois i zasygnalizował problem. Jak się okazało, bramkarz musiał opuścić murawę z powodu kontuzji. Na jego miejscu pojawił się Senne Lammens.

Mistrzowie Europy naciskali i praktycznie nie schodzili z połowy Belgów, ale nie byli w stanie wyjść na prowadzenie.

Tuż przed końcem Lammens zawiódł. W 88. minucie zza pola karnego uderzył Pau Cubarsi. Belgijski bramkarz odbił futbolówkę, ale zrobił to źle. Dopadł do niej wprowadzony dwie minuty wcześniej Mikel Merino i po raz drugi z rzędu został bohaterem Hiszpanów.

Mogło się wydawać, że nic więcej już się nie wydarzy. Ale nic bardziej mylnego. W doliczonym czasie gry Alexis Saelemaekers minął Simona, natomiast w ostatniej chwili piłkę wybił Aymeric Laporte.

Ostatecznie Hiszpania pokonała Belgię i awansowała do półfinału mistrzostw świata. Jej rywalem będzie Francja.

Hiszpania - Belgia 2:1 (1:1)

Bramki: Ruiz (30'), Merino (88') - De Ketelaere (41')

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55' Pedri), Olmo (86' Merino) - Lamine Yamal, Oyarzabal (79' Williams), Baena (55' Torres)

Belgia: Courtois (71' Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61' Seys) - Vanaken (61' Lukaku), Raskin, De Bruyne (86' Saelemaekers) - Trossard (61' Witsel), De Ketelaere, Doku

Żółte kartki: Cubarsi, Laporte - De Bruyne

HP, Polsat Sport