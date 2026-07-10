Znamy pierwszego finalistę Wimbledonu! Może dokonać czegoś wielkiego

Arthur Fery to zdecydowanie największe objawienie tegorocznego Wimbledonu. Brytyjski tenisista pokonał przecież m.in. Grigora Dimitrowa czy w ćwierćfinale Flavio Cobolliego.

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Aby awansować do finału, musiał jednak wznieść się na wyżyny umiejętności. Jego rywalem był triumfator Roland Garros Alexander Zverev. Ten w ćwierćfinale wyeliminował z turnieju Taylora Fritza po zwycięstwie 6:4, 6:4, 6:2.

Już w premierowym gemie piątkowego spotkania przy podaniu Zvereva obaj tenisiści grali na przewagi. Niemiec wytrzymał jednak presję i obronił serwis.

Kilka minut później zanotował pierwsze przełamanie. Jego radość nie trwała jednak długo, ponieważ w kolejnym gemie doszło do przełamania powrotnego. Potem spotkanie się wyrównało. Obaj byli konsekwentni, ich ataki były przekonujące.

Doszło do tie-breaka. I choć wszystko wskazywało na to, że będzie to niezwykle zacięty gem, okazało się inaczej. Niemiec, który w pierwszym secie zaliczył aż siedem asów serwisowych, całkowicie zdominował rywala i wygrał 7:0.

Brytyjczyk wyglądał coraz słabiej. Nie dość, że przegrywał dłuższe wymiany, to jeszcze popełniał dużo więcej błędów przy podaniu. Najpierw w trzecim gemie został przełamany do zera, a po chwili stracił drugi serwis.

Z minuty na minutę Zverev był odważniejszy. Decydował się na nieszablonowe, a zarazem skuteczne zagrania. Pod koniec seta Fery próbował jeszcze ratować sytuację, ale stać go było tylko na jednego gema. Było już 7:6 (0), 6:2.

Od początku trzeciej odsłony 29-latek był pewny swego. Trudno było wskazać moment, w którym stracił koncentrację. Z kolei Fery był pogubiony, miał problemy, by zdobyć punkt przy własnym podaniu.

W piątym gemie Zverev potwierdził wyższość nad rywalem i znów przełamał go do zera. Kiedy po chwili obronił serwis bez straty punktu, było jasne, że tylko cud może uratować Brytyjczyka. Do takiego jednak nie doszło.

Niemiec był bezlitosny w końcówce seta i nie popełnił praktycznie żadnego błędu. Ostatecznie wygrał 7:6 (0), 6:2, 6:4 i po raz pierwszy w karierze awansował do wielkiego finału Wimbledonu.

Alexander Zverev - Arthur Fery 7:6 (0), 6:2, 6:4

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